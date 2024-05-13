騙買未上市股票撈3億 詐團開「藍哥王」還擁12隻庫柏力克熊

警方查扣12隻俗稱庫柏力克熊BE@RBRICK的高檔公仔，其中大支的庫柏熊一隻要價30多萬元。（記者姚岳宏攝）

2024/05/13 17:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕有地下券商以電話call客方式，將不值錢的未上市股票包裝成潛力股，鼓吹上市（櫃）後獲利將翻倍，誘騙民眾認購，吸金逾億元，其中台南一名傳產女老闆因此被騙3500萬元，警方3月間破獲先逮主嫌安少均等18人，循線又查出幕後有王姓及盧姓金主負責調度資金，本月又逮王男等12人，檢警向法院申請扣押裁定不法所得超過3億元，其中金主王男和盧男、安男均收押禁見。

警方調查，該犯罪集團作風豪奢，不但大手筆購買俗稱「JEEP藍哥王」要價600萬的高檔吉普車及保時捷等名車，王男、盧男等人還在北市松山及大安區購買豪宅，主嫌安男更是買下新北新店別墅，警方在他家裡搜出12隻俗稱庫柏力克熊BE@RBRICK的高檔公仔，其中大的庫柏熊一隻要價30多萬元，安男不把錢當錢的態度也讓警方咋舌。

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警方調查，2010年開始，41歲安嫌招攬大批業務員，對外以「富盛」、「宏盛」投顧等招牌不斷更換，以機房以call客方式，推銷並強調AI及生技醫療產業前景看好，與各上市櫃公司及政府部門均有合作，公司將於近期內上市（櫃）等，誘騙民眾投資，事實上，這些未上市股票並無任何營運實績，也無向主管機關申請上市（櫃）紀錄。

當被害人欲購買時，安嫌便會派出業務員跟被害人面交，每張1000股10萬元，業務員每賣一張可抽2萬3000元，警方目前初查至少有13人受騙報案，初步清查該集團經手的股款逾3億元。

刑事局偵七大隊從3月到5月間，分六波拘提安嫌及王姓金主等人，並搜索相關住處，查扣172萬餘元、精品公仔熊12隻、賓士、保時捷、Jeep藍哥王等證物，詢後依刑法詐欺、證劵交易法、證劵投資信託及顧問法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，正擴大清查其他共犯及金流。

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警方查扣俗稱「JEEP藍哥王」要價600萬的高檔吉普車等豪車。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣12隻俗稱庫柏力克熊BE@RBRICK的高檔公仔，其中大支的庫柏熊一隻要價30多萬元。（記者姚岳宏攝）

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