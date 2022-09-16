為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化鹿港警騎重機上班途中車禍重傷「留一口氣」返家 上午宣告不治

    彰化鹿港警分局巡佐賴志文15日騎大型重機上班途中，在大村鄉發生車禍，因為被卡在車底，送醫搶救並不樂觀，家屬決定留一口氣回家。（民眾提供）

    彰化鹿港警分局巡佐賴志文15日騎大型重機上班途中，在大村鄉發生車禍，因為被卡在車底，送醫搶救並不樂觀，家屬決定留一口氣回家。（民眾提供）

    2022/09/16 12:06

    首次上稿：11:03
    更新時間：12:06

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局偵查隊47歲巡佐賴志文，昨天上午騎大型重機上班途中，在大村鄉休旅車發發生車禍，因為卡在車底，當場失去生命跡象，送往彰基急救，昏迷指數只有3，情況很不樂觀，家屬今天決定放棄治療，宣告不治，在上午10點35分離院，「留一口氣回家」。

    彰基表示，賴姓巡佐送到醫院，昏迷指數只有3，因為有空氣跑到腦部，也就是氣惱，加上胸部雙側有嚴重肋骨斷裂，又合併有血胸還有骨盆骨折，今早告知家屬情況並不樂觀，家屬決定要留一口氣返家，目前還裝著葉克膜。

    鹿港警分局指出，賴志文警專13期，曾任員林、和美警分局警員，2017年升巡佐後調任鹿港警備隊，支援鹿港警分局偵查隊巡佐。目前單身，有2個女兒、1個兒子，最大的小孩24歲。

    鹿港警分局表示，賴志文從警期間獲得兩次大功，34次的記功，1209次嘉獎，因為熱愛刑事偵辦工作，因此2017年編制警備隊巡佐，支援偵查隊，曾破獲殺人案、外籍人士持槍案件等案件，從警生涯表現非常優異。

    鹿港警分局指出，賴員從警26年，因為是上班途中發生車禍死亡，屬於因公死亡，試算撫卹金與公保給付約為880萬元左右，將先全力協助家屬辦理後事，再來協助辦理撫卹金相關事宜。

    鹿港警分局巡佐賴志文平日熱愛運動。（民眾提供）

    鹿港警分局巡佐賴志文平日熱愛運動。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雄警上班途中車禍命危家屬忍痛拔管 警車開道「留最後一口氣」回家
    2022/07/08 16:22

    雄警上班途中車禍命危家屬忍痛拔管 警車開道「留最後一口氣」回家
    降低交通事故肇事率 霧峰分局找「新人」全天候站崗
    2022/06/09 18:52

    降低交通事故肇事率 霧峰分局找「新人」全天候站崗

    七期經典現身豐原！各項優勢宛如身處市區
    台中警值勤遭三寶女開車撞死 害雙胞胎幼女沒了爸爸
    2021/12/02 15:14

    台中警值勤遭三寶女開車撞死 害雙胞胎幼女沒了爸爸
    警車疑閃狗撞16汽機車 中和警：會負責理賠
    2021/10/29 22:20

    警車疑閃狗撞16汽機車 中和警：會負責理賠

    大通膨時代 首購自住客在意的是⋯⋯
    警車沒鳴笛追逐闖紅燈騎士撞傷人 豐原警分局判賠54萬元
    2021/10/09 10:04

    警車沒鳴笛追逐闖紅燈騎士撞傷人 豐原警分局判賠54萬元
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播