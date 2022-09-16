彰化鹿港警騎重機上班途中車禍重傷「留一口氣」返家 上午宣告不治

彰化鹿港警分局巡佐賴志文15日騎大型重機上班途中，在大村鄉發生車禍，因為被卡在車底，送醫搶救並不樂觀，家屬決定留一口氣回家。（民眾提供）

2022/09/16 12:06

首次上稿：11:03

更新時間：12:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港警分局偵查隊47歲巡佐賴志文，昨天上午騎大型重機上班途中，在大村鄉休旅車發發生車禍，因為卡在車底，當場失去生命跡象，送往彰基急救，昏迷指數只有3，情況很不樂觀，家屬今天決定放棄治療，宣告不治，在上午10點35分離院，「留一口氣回家」。

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彰基表示，賴姓巡佐送到醫院，昏迷指數只有3，因為有空氣跑到腦部，也就是氣惱，加上胸部雙側有嚴重肋骨斷裂，又合併有血胸還有骨盆骨折，今早告知家屬情況並不樂觀，家屬決定要留一口氣返家，目前還裝著葉克膜。

鹿港警分局指出，賴志文警專13期，曾任員林、和美警分局警員，2017年升巡佐後調任鹿港警備隊，支援鹿港警分局偵查隊巡佐。目前單身，有2個女兒、1個兒子，最大的小孩24歲。

鹿港警分局表示，賴志文從警期間獲得兩次大功，34次的記功，1209次嘉獎，因為熱愛刑事偵辦工作，因此2017年編制警備隊巡佐，支援偵查隊，曾破獲殺人案、外籍人士持槍案件等案件，從警生涯表現非常優異。

鹿港警分局指出，賴員從警26年，因為是上班途中發生車禍死亡，屬於因公死亡，試算撫卹金與公保給付約為880萬元左右，將先全力協助家屬辦理後事，再來協助辦理撫卹金相關事宜。

鹿港警分局巡佐賴志文平日熱愛運動。（民眾提供）

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