清水連環車禍》接連喪妻、喪母 死者兒子泣「這個年怎麼過？」

車禍死者陳婦兒子臉書泣訴這個年要怎麼過？不捨母親車禍去世。（擷取自臉書）

2022/12/28 15:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區臨港路昨發生8車連環撞車禍，造成1死3傷，死者陳婦的兒子今天在臉書泣訴，上個月才送走妻子，母親昨又車禍喪生，昨看到母親腫脹的身體「心都碎了」，跪送母親上靈車，「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你」，還問「這個年要怎麼過」。

車禍死者陳婦的兒子今天在臉書寫「我的母親，昨天因為一場連環車禍不幸罹難，我接到噩耗第一時間趕到醫院急診室，看到母親因車身遭受擠壓後臃腫的身體心都碎了」，他忍痛簽下放棄急救結切書，跪送母親上靈車，「我真的好難過好難過」。

請繼續往下閱讀...

陳婦兒子說，上月才送走妻子，接著又發生喪母意外，同時間失去二位最心愛的女人，情何以堪，這個年要怎麼過，「沒有媽媽在還算是個家嗎？媽媽我真的好愛你」。

死者兒子兌，車禍是駕駛疏忽和道路設計不良，毀了一個家；死者弟弟陳寶照說，外甥的太太上個月才因癌症去世，媽媽又車禍喪生，對外甥真的是很大的打擊。

陳寶照說，姐姐喪生的路口常有國道四號大車開到下坡路段發生車禍，他說道路設計錯誤，應新設高架橋到台中港，大車不要下交流道到臨港路，他希望姐姐是在此路口犧牲的最後一位；警方表示，將辦會勘提改善計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法