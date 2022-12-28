滿街高粱香！大貨車酒糟外洩 金門唯一地下道封閉

男子駕車行經金門唯一地下道，酒糟散漏一地，嚴重阻礙交通。（記者吳正庭攝）

2022/12/28 17:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣唯一車行地下道今天（28日）突然臨時封閉2小時，原來是黃姓駕駛疑一時疏忽，滿載酒糟的大貨車車斗尾門插銷未栓牢，導致行經此地時酒糟散落1地，酒氣灌滿整個車道，幸未造成2次意外，警方到場除通知環保單位清除，也當場對黃姓駕駛開罰。

縣警察局金湖分局表示，黃姓男子上午駕駛大貨車滿載高粱酒釀酒後剩餘的殘渣「酒糟」，準備從金門酒廠往金湖鎮方向載送給養殖戶使用，因疏忽未將車斗尾門的插銷栓牢，以致行經桃園路機場地下道，酒糟從車斗縫隙散漏1地，散落面積約35平方公尺，一時酒氣沖天，灌滿整個車道，嚴重阻礙車輛通行，幸經路人發現，與駕駛分頭在車道2端示警，未讓其他車輛駛入，否則後果難料。

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金湖分局金湖派出所據報到場，除協助將地下道2端出入口封鎖並實施交通疏導，也通報環保單位到場協助清污，經過2個小時才順利將散落車道的酒糟清除完畢。警方依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，當場對該名駕駛開出罰單，黃姓駕駛面臨至少3000元罰款。

「罰錢事小，交通安全最重要。」金湖分局呼籲，民眾裝載貨物除要綑紮栓牢外，最好能以帆布包覆避免掉落、飛散，不要有超載、超長、超寬及超高情形。

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大貨車停在地下道，仍不時有酒糟漏出。（記者吳正庭攝）

散落酒糟將地下道標識字樣都蓋住，酒糟也波及對向車道。（記者吳正庭攝）

轄區員警據報，迅即派員前往封鎖地下道兩端出入口。（記者吳正庭攝）

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