巷子內耶！Uber囂張停釀塞車 司機飆三字經還開車門撞機車

台中市太平區中平路巷弄發生一輛Uber轎車停車擋住出入，還飆罵三字經、開車門撞傷機車的事件。（太平警分局提供）

2022/12/23 18:28

〔記者林旻臻／台中報導〕一名網友在臉書PO文，台中市太平區一輛網路叫車Uber轎車21日晚間6點多停在中平路巷弄內，造成車流回堵，機車騎士長按喇叭抗議，未料Uber司機疑似飆罵三字經，還故意用力開車門，撞傷騎士的機車。太平警分局表示，將通知Uber司機與機車騎士釐清案情，依法偵辦。

該名網友將行車記錄器畫面發在臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，畫面顯示，一輛Uber轎車熄火停在巷弄裡，機車騎士按鳴喇叭後，司機疑似飆罵三字經，騎士想靠近確認司機說了什麼，司機竟用力開車門，碰撞機車。該名網友表示，另一側為深水溝，質疑司機根本已有惡意致人傷害的嫌疑。

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太平派出所長廖文雄表示，檢視影片發現，Uber轎車違規臨停，造成路口回堵，衍生後方機車騎士不滿，長按鳴喇叭並來回在Uber轎車前後，司機隨後下車理論，雙方不歡而散，並無肢體衝突。

廖文雄表示，警方將通知Uber司機與機車騎士釐清案情，並將視有無涉及道路交通管理處罰條例、刑法傷害、毀損、公然侮辱等罪行，將迅速通知雙方到案說明，依法偵辦。呼籲行車應禮讓，切勿違規臨停，民眾如遇事應冷靜、理性或報警處理，切勿因一時衝動而觸法。

一名網友在網路控訴，台中市太平區一輛Uber轎車停在中平路巷弄，飆罵三字經還開車門撞傷機車。（翻攝自臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

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