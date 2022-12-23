為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    巷子內耶！Uber囂張停釀塞車 司機飆三字經還開車門撞機車

    台中市太平區中平路巷弄發生一輛Uber轎車停車擋住出入，還飆罵三字經、開車門撞傷機車的事件。（太平警分局提供）

    台中市太平區中平路巷弄發生一輛Uber轎車停車擋住出入，還飆罵三字經、開車門撞傷機車的事件。（太平警分局提供）

    2022/12/23 18:28

    〔記者林旻臻／台中報導〕一名網友在臉書PO文，台中市太平區一輛網路叫車Uber轎車21日晚間6點多停在中平路巷弄內，造成車流回堵，機車騎士長按喇叭抗議，未料Uber司機疑似飆罵三字經，還故意用力開車門，撞傷騎士的機車。太平警分局表示，將通知Uber司機與機車騎士釐清案情，依法偵辦。

    該名網友將行車記錄器畫面發在臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，畫面顯示，一輛Uber轎車熄火停在巷弄裡，機車騎士按鳴喇叭後，司機疑似飆罵三字經，騎士想靠近確認司機說了什麼，司機竟用力開車門，碰撞機車。該名網友表示，另一側為深水溝，質疑司機根本已有惡意致人傷害的嫌疑。

    太平派出所長廖文雄表示，檢視影片發現，Uber轎車違規臨停，造成路口回堵，衍生後方機車騎士不滿，長按鳴喇叭並來回在Uber轎車前後，司機隨後下車理論，雙方不歡而散，並無肢體衝突。

    廖文雄表示，警方將通知Uber司機與機車騎士釐清案情，並將視有無涉及道路交通管理處罰條例、刑法傷害、毀損、公然侮辱等罪行，將迅速通知雙方到案說明，依法偵辦。呼籲行車應禮讓，切勿違規臨停，民眾如遇事應冷靜、理性或報警處理，切勿因一時衝動而觸法。

    一名網友在網路控訴，台中市太平區一輛Uber轎車停在中平路巷弄，飆罵三字經還開車門撞傷機車。（翻攝自臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

    一名網友在網路控訴，台中市太平區一輛Uber轎車停在中平路巷弄，飆罵三字經還開車門撞傷機車。（翻攝自臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    時速194國道狂飆！怪警沒開警示燈 被法官打臉
    2022/12/18 09:19

    時速194國道狂飆！怪警沒開警示燈 被法官打臉
    高雄阿伯被按喇叭不爽出一腳 「金足獎」被告了
    2022/12/15 13:11

    高雄阿伯被按喇叭不爽出一腳 「金足獎」被告了

    生產者的講究 美食福島・安心福島
    誰給的勇氣？三寶媽機車臨停快車道幫兒穿外套 後車急繞道
    2022/12/11 16:41

    誰給的勇氣？三寶媽機車臨停快車道幫兒穿外套 後車急繞道
    不只CNN！ 這5國旅遊指南都說台灣交通爛透了
    2022/12/09 06:01

    不只CNN！ 這5國旅遊指南都說台灣交通爛透了

    國泰常常舉辦寒冬送暖活動 關懷偏鄉學童
    電動自行車掛牌新制上路 南投首日勸導、抓79件交通違規
    2022/12/01 16:35

    電動自行車掛牌新制上路 南投首日勸導、抓79件交通違規
    100m「陷阱路」7天千張紅單 警方：這段路「機車要用牽的」
    2022/11/18 22:27

    100m「陷阱路」7天千張紅單 警方：這段路「機車要用牽的」
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播