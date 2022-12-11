誰給的勇氣？三寶媽機車臨停快車道幫兒穿外套 後車急繞道

女機士機車臨停快車道幫兒穿外套，後方駕駛急繞道汽車本來開在內車道，趕緊往外切。（圖翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

2022/12/11 16:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區榮民南路8日下午出現離譜景象，有一輛機車突然臨停在「快車道」上，只見女騎士蹲在車旁邊替幼童穿外套，讓後方車輛看了傻眼，趕緊閃避繞道。該影片被PO網後，網友大酸「這勇氣是誰給的」，對此，警方將依據「道路交通管理處罰條例」開罰。

近日在網路流傳的行車記錄器畫面顯示，一名駕駛於8日下午4點40分左右，開車行經中壢榮民南路往仁慈路，結果才剛切換到內側車道，一個過彎驚見快車道正中間竟有一輛機車立側柱臨停，只見女騎士蹲在機車旁，替站著的矮小幼童穿上羽絨外套拉拉鍊，一切彷彿在家門才會見到的景象，竟出現在快車道上。

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對此，中壢警分局仁愛派出所所長黃智勇今日指出，已調閱民眾上傳的影片相關資料，該機車女騎士臨時停於快車道上，幫幼兒穿著衣物，警方尚未接獲到民眾檢舉違規及報案，有關機車騎士違規事項將依據「道路交通管理處罰條例」第55條第1款規定，在快車道臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰。

該快車道臨停幫兒穿外套的畫面曝光後，網友紛紛留言回應「媽媽怕妳冷」、「這勇氣是誰給的」、「三寶把馬路當成家裡客廳 」、「小孩有這種家長，未來堪憂」、「這種的誰撞到誰倒楣」、「我看了兩遍，還以為我看錯」、「這條路有點彎，一綠燈大家都衝很快，不管什麼原因也不能這樣吧」、「為母則強，天下無敵了」、「向天借膽」。

女機士機車臨停快車道幫兒穿外套，後方駕駛急繞道汽車本來開在內車道，趕緊往外切。（圖翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

女機士機車臨停快車道幫兒穿外套，後方駕駛急繞道汽車本來開在內車道，趕緊往外切。（圖翻攝自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

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