時速194國道飆車！怪警沒開警示燈 被法官打臉

張姓男子去年駕車在國道飆速，以時速194公里速度狂飆，超速94公里，被警方拍到開罰1萬2000元；張不服提起行政訴訟主張，未見警車開警示燈，質疑警員舉發程序不合法。基隆地院認定，沒有法規明定警車在執行公務時要開警示燈，警方舉發程序合法，判張男敗訴。（記者林嘉東攝）

2022/12/18 00:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子去年駕車以時速194公里速度在國道一號高速公路狂飆，超速94公里，被警方拍照告發開罰1萬2000元；他不服，提起行政訴訟，主張當時未見警車開啟警示燈，質疑警員舉發程序不合法。基隆地院認定，沒有法規明定警車在執行公務時要開警示燈，警方舉發程序合法，判張男敗訴。

判決指出，張姓男子去年12月20日凌晨1時28分駕車行經國道一號高速公路南向44.5公里處，被停在路肩的國道公路警察局第一警察大隊，以雷達測速儀測到車速高達194公里，超速94公里，被罰1萬2000元，吊扣汽車牌照半年，記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

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張男不服主張，他當晚被警方拍到違規時，未見警員，更未見警車開著警示燈，質疑警員舉發程序不合法，遂提起行政訴訟，要求撤銷罰單。

判決指出，張男違規超速時是在深夜，高速公路沿途除交流道與隧道外並無路燈，張未看見員警執勤，並無不合理之處。

再說，張以時速194公里高速行駛時，換算每秒前進速度逾53公尺，張駕車時的視野原本就受到限制，有沒有看見員警執勤，根本毫無意義。

此外，警方執勤時是否要開警示燈，依道路交通安全規則第99條第1項、第4項後段規定，只有巡邏「機車」在行駛快速公路、市區快速道路時，應開啟警示燈，未規定警用「汽車」在執行公務時應開啟警示燈的相關規定，警方舉發程序合法，並無違誤。

法官認定，警方舉發張男駕車超速程序合法，判決張男敗訴，還是要繳1萬2000元罰單、吊扣汽車牌照半年等處分。

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