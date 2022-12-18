為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    時速194國道飆車！怪警沒開警示燈 被法官打臉

    張姓男子去年駕車在國道飆速，以時速194公里速度狂飆，超速94公里，被警方拍到開罰1萬2000元；張不服提起行政訴訟主張，未見警車開警示燈，質疑警員舉發程序不合法。基隆地院認定，沒有法規明定警車在執行公務時要開警示燈，警方舉發程序合法，判張男敗訴。（記者林嘉東攝）　

    張姓男子去年駕車在國道飆速，以時速194公里速度狂飆，超速94公里，被警方拍到開罰1萬2000元；張不服提起行政訴訟主張，未見警車開警示燈，質疑警員舉發程序不合法。基隆地院認定，沒有法規明定警車在執行公務時要開警示燈，警方舉發程序合法，判張男敗訴。（記者林嘉東攝）　

    2022/12/18 00:56

    〔記者林嘉東／基隆報導〕張姓男子去年駕車以時速194公里速度在國道一號高速公路狂飆，超速94公里，被警方拍照告發開罰1萬2000元；他不服，提起行政訴訟，主張當時未見警車開啟警示燈，質疑警員舉發程序不合法。基隆地院認定，沒有法規明定警車在執行公務時要開警示燈，警方舉發程序合法，判張男敗訴。

    判決指出，張姓男子去年12月20日凌晨1時28分駕車行經國道一號高速公路南向44.5公里處，被停在路肩的國道公路警察局第一警察大隊，以雷達測速儀測到車速高達194公里，超速94公里，被罰1萬2000元，吊扣汽車牌照半年，記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

    張男不服主張，他當晚被警方拍到違規時，未見警員，更未見警車開著警示燈，質疑警員舉發程序不合法，遂提起行政訴訟，要求撤銷罰單。

    判決指出，張男違規超速時是在深夜，高速公路沿途除交流道與隧道外並無路燈，張未看見員警執勤，並無不合理之處。

    再說，張以時速194公里高速行駛時，換算每秒前進速度逾53公尺，張駕車時的視野原本就受到限制，有沒有看見員警執勤，根本毫無意義。

    此外，警方執勤時是否要開警示燈，依道路交通安全規則第99條第1項、第4項後段規定，只有巡邏「機車」在行駛快速公路、市區快速道路時，應開啟警示燈，未規定警用「汽車」在執行公務時應開啟警示燈的相關規定，警方舉發程序合法，並無違誤。

    法官認定，警方舉發張男駕車超速程序合法，判決張男敗訴，還是要繳1萬2000元罰單、吊扣汽車牌照半年等處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    騎重機時速152公里狂飆挨罰上萬 他抗罰敗訴
    2022/11/07 13:15

    騎重機時速152公里狂飆挨罰上萬 他抗罰敗訴
    開敞篷車超速百公里挨罰 車主說是老車請求撤罰結果GG了
    2022/08/22 13:59

    開敞篷車超速百公里挨罰 車主說是老車請求撤罰結果GG了

    首都通月票續推！桃園青埔再掀話題
    小孩從樓梯摔落！母急飆速144求撤罰 法官因這點駁回
    2022/08/20 21:16

    小孩從樓梯摔落！母急飆速144求撤罰 法官因這點駁回
    比高鐵還快！玩命騎重機「杜卡迪」 台74線上飆破300km/hr
    2021/07/21 16:44

    比高鐵還快！玩命騎重機「杜卡迪」 台74線上飆破300km/hr

    遠雄PARK ONE締造水岸收藏新指標
    奧迪R8國道狂飆時速239km 警PO罰單照反被逆風洗版
    2021/07/21 09:02

    奧迪R8國道狂飆時速239km 警PO罰單照反被逆風洗版
    1個月有15天飆速170公里 10輛「超速累犯」被國道警盯上
    2018/06/23 00:16

    1個月有15天飆速170公里 10輛「超速累犯」被國道警盯上
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播