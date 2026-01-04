得知美軍一夜讓親中馬杜羅垮台 中共國師鏡頭前氣哭自搧巴掌

得知美國一夜之間就讓馬杜羅政權垮台，李毅氣到自搧巴掌，還在鏡頭前哽咽。（圖翻攝自YT：李毅看世界）

美國本月3日對委內瑞拉發動突襲，閃電活捉在委國長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，凸顯美國軍方與情報體系的壓倒性能力，引發國際高度關注，尤其是與馬杜羅政權極度友好的中共。曾被稱為中共「國師」的知名武統學者李毅得知這件事後竟然氣哭，當著鏡頭的面飆粗口還「自搧巴掌」，引發外界熱議。

美軍3日凌晨對委內瑞拉發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動逾150架戰機轟炸委國首都加拉加斯（Caracas），生擒馬杜羅夫婦，一夜之間就讓這個極度親共的政權垮台，震驚國際政壇。據悉，美方搭載精銳部隊的直升機突入、機降到完成生擒馬杜羅的任務，僅費時30分鐘左右；更可笑的是，委內瑞拉先前宣稱可鎖定美F-22、F-35戰機的中國製JY-27雷達毫無作用，美軍趁夜偷襲都沒有預警。

以鼓吹反美和武統台灣而聞名的李毅，今天（4日）在其YT頻道更新影片談及此事，可以看到他特地去搜尋美國到委內瑞拉的直線距離，相當氣憤地說：「媽個X跨洋作戰，有人還在那說跨洋作戰很難吶，大陸離台灣180公里，人家這聽到了沒有，佛羅里達離委內瑞拉最近1800公里，委內瑞拉首都加拉加斯到美國首都華盛頓3300公里，媽的照活捉！我都覺得媽的我都不是人了，我X！」，說到這邊李毅情緒一上來，竟然開始哽咽，說話的過程中還氣到捶桌，甚至自搧巴掌。

該片段隨即被分享到Threads引發熱議，「主張武統的本來就沒什麼智商，終於發現自己是白癡了？」、「勇於打臉自己，我還敬他是條漢子！我最最最瞧不起的，就是那些在台灣厚臉皮的跪舔中共的在地協力第五縱隊們！」、「知道自己國家的武器，對美國沒用途了嗎」、「他還算有恥度！ 知道丟臉」、「他們那些人抱著中國是世界最強的信念活著，結果武器這麼廢，被美國狠狠地打巴掌」。

