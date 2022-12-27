國3嘉義蘭潭隧道內車禍 女駕駛命危

國3嘉義蘭潭隧道北上車道重大車禍，女駕駛當場失去生命跡象。（記者蔡宗勳翻攝）

2022/12/27 14:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國3嘉義蘭潭隧道北上車道今天下午1點半左右發生連環車禍，現場共計3部大型車、2部小型車輛前、後追撞，釀成5人輕重傷，其中1位女性當場失去生命跡象，傷者由嘉義縣、市消防局救護車送醫，事故發生後，一度造成北上交通中斷，在下午2點44分排除，全線恢復通行，車禍原因由國道警察調查釐清中。

嘉義市消防局是在下午1點33分接獲通報，指國3北上293.6公里蘭潭隧道內發生多部車追撞車禍，有多人受傷需要救護，請嘉義縣消防局三和分隊支援救護車與器材車，三和分隊救護車載送2名傷者（休旅車、其中1位OHCA）至嘉義市基督教醫院；蘭潭分隊救護車載送2名傷患（第四輛貨車男駕駛前額凹陷、同車男乘客主訴胸痛）都送至嘉義市聖馬爾定醫院；南區92載送1名傷患（休旅車、女30歲，左眼腫脹）至嘉基。

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國道公路警察局第八公路警察大隊指出，國道3號北向293.6公里處發生交通事故，現場共計3部大型車、2部小型車輛發生前、後追撞，事故於2點44分排除，全線恢復通行，呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

國3嘉義蘭潭隧道北上車道重大車禍，女駕駛當場失去生命跡象。（記者蔡宗勳翻攝）

國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍，貨車的車頭嚴重受損。（讀者提供）

國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍，貨車失控撞牆。（讀者提供）

國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍。（國道公路警察局第八公路警察大隊提供）

國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍。（國道公路警察局第八公路警察大隊提供）

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