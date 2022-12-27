為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國3嘉義蘭潭隧道內車禍 女駕駛命危

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道重大車禍，女駕駛當場失去生命跡象。（記者蔡宗勳翻攝）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道重大車禍，女駕駛當場失去生命跡象。（記者蔡宗勳翻攝）

    2022/12/27 14:20

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國3嘉義蘭潭隧道北上車道今天下午1點半左右發生連環車禍，現場共計3部大型車、2部小型車輛前、後追撞，釀成5人輕重傷，其中1位女性當場失去生命跡象，傷者由嘉義縣、市消防局救護車送醫，事故發生後，一度造成北上交通中斷，在下午2點44分排除，全線恢復通行，車禍原因由國道警察調查釐清中。

    嘉義市消防局是在下午1點33分接獲通報，指國3北上293.6公里蘭潭隧道內發生多部車追撞車禍，有多人受傷需要救護，請嘉義縣消防局三和分隊支援救護車與器材車，三和分隊救護車載送2名傷者（休旅車、其中1位OHCA）至嘉義市基督教醫院；蘭潭分隊救護車載送2名傷患（第四輛貨車男駕駛前額凹陷、同車男乘客主訴胸痛）都送至嘉義市聖馬爾定醫院；南區92載送1名傷患（休旅車、女30歲，左眼腫脹）至嘉基。

    國道公路警察局第八公路警察大隊指出，國道3號北向293.6公里處發生交通事故，現場共計3部大型車、2部小型車輛發生前、後追撞，事故於2點44分排除，全線恢復通行，呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道重大車禍，女駕駛當場失去生命跡象。（記者蔡宗勳翻攝）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道重大車禍，女駕駛當場失去生命跡象。（記者蔡宗勳翻攝）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍，貨車的車頭嚴重受損。（讀者提供）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍，貨車的車頭嚴重受損。（讀者提供）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍，貨車失控撞牆。（讀者提供）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍，貨車失控撞牆。（讀者提供）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍。（國道公路警察局第八公路警察大隊提供）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍。（國道公路警察局第八公路警察大隊提供）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍。（國道公路警察局第八公路警察大隊提供）

    國3嘉義蘭潭隧道北上車道連環車禍。（國道公路警察局第八公路警察大隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國3南下62K處2轎車、1大貨車擦撞 現場紫爆
    2022/12/14 13:44

    國3南下62K處2轎車、1大貨車擦撞 現場紫爆
    國3南下132公里BMWX5撞聯結車 駕駛重傷送醫
    2022/10/25 07:36

    國3南下132公里BMWX5撞聯結車 駕駛重傷送醫

    社區一家到地方創生 員工客戶都有感
    國3清水路段 砂石車自撞護欄駕駛輕傷送醫
    2022/09/25 09:04

    國3清水路段 砂石車自撞護欄駕駛輕傷送醫
    國3鶯歌路段前車自撞護欄翻覆 後車不察追撞釀2傷
    2022/02/17 12:03

    國3鶯歌路段前車自撞護欄翻覆 後車不察追撞釀2傷

    2023聯邦四大神卡 優惠全面升級
    國3竹南交流道槽車翻覆 警、消警戒中
    2022/02/15 14:14

    國3竹南交流道槽車翻覆 警、消警戒中
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播