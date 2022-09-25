國3清水路段 砂石車自撞護欄駕駛輕傷送醫
2022/09/25 09:04
〔記者歐素美／台中報導〕國道3號北上171公里處（台中市清水路段），今天清晨3時57分，1輛砂石車撞上護欄翻落邊坡，警消獲報後趕抵現場，將駕駛送往光田醫院急救，並封閉外側2車道進行處理，僅開放內側車道通行，致車流回堵約1公里，高速公路局中區養護工程分局表示，目前狀況已於上午7時40分排除，恢復正常交通。
台中市消防局表示，砂石車駕駛頭部擦傷，意識清楚，經由清泉消分隊送往沙鹿光田醫院急救。
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國道警察第七大隊表示，該輛營業半聯結車載運砂石，疑似操作不當自撞外側護欄，並衝出滑落邊坡而肇事，一度占用中線、外側及輔助車道，警方獲報立即調派巡邏車前往處理，並派遣該局及高公局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流，經檢測駕駛無酒駕，輕傷意識清醒、無生命危險，事發經過及肇事原因，仍待進一步調查釐清。
國道警察局第七公路警察大隊大隊長李信義呼籲用路人夜間（清晨）行車風險較高，如用路人必須於夜間（清晨）行駛國道，請務必衡量自身狀況，如精神狀況不佳，請至各服務區駕駛人休息室 （全日24小時開放） 短暫休憩後再出發，避免疲勞分心、精神不濟。