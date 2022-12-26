隱忍一甲子！婦提告姊夫「魔爪」猥褻 求償460萬

台中市黃姓老婦指控59年前借住胞姊住處時，陳姓姊夫竟二度趁她入睡時伸出魔爪上下其手猥褻，當時為了家族和諧選擇隱忍，卻因此讓她長期身心飽受折磨煎熬。（資料照）

2022/12/26 22:55

〔記者許國楨／台中報導〕隱忍近一甲子！台中市黃姓老婦指控59年前借住胞姊住處時，陳姓姊夫竟二度趁她入睡時伸出魔爪上下其手猥褻，當時為了家族和諧選擇隱忍，卻因此讓她長期身心飽受折磨煎熬，今年決定不忍了提告並求償460萬元精神慰撫金，但法官認為，全案已逾《民法》規定的10年請求權時效，駁回黃婦求償訴請。

判決指出，根據黃婦指控，民國52年7月底某日，她因術後休養借住胞姊位在台中市住處，當日凌晨陳姓姊夫竟利用她在二樓睡覺機會，強行解開她上衣襯衫鈕扣，並撫摸其胸部，更拉下她的外褲及內褲撫摸其下體，隔天再於相同時地，以同樣手法再度對她伸出魔爪。

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但她考量家族和諧及親友感受，多年來痛苦隱忍，身心受創甚鉅，直到今年決定不忍了才提告，除提出診斷證明書，還有當年她的胞兄與陳姓姊夫信件、對話紀錄，並聲請傳喚胞兄，以證明陳姓姊夫曾於去年10月間，向胞兄坦承其曾對她強行撫摸胸部、下體等事實，同時向姊夫求償460萬精神撫慰金。

不過陳姓姊夫否認指控，並以全案已超過時效為由抗辯；案經檢察官偵查終結，因為追訴權時效已過，刑事部分為不起訴處分，而台中地院民事庭法官本月中旬審結認為，縱認黃婦主張的侵權行為事實屬實，但該案發生在52年7月間，但黃婦遲今年9月才提出損害賠償訴請，已相隔近一甲子的時間。

且黃婦未提出任何中斷時效事由，顯已逾民法規定的10年請求權時效期間，陳男自得依民法規定拒絕給付，因此駁回黃婦求償。可上訴。

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