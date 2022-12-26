為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    隱忍一甲子！婦提告姊夫「魔爪」猥褻 求償460萬

    台中市黃姓老婦指控59年前借住胞姊住處時，陳姓姊夫竟二度趁她入睡時伸出魔爪上下其手猥褻，當時為了家族和諧選擇隱忍，卻因此讓她長期身心飽受折磨煎熬。（資料照）

    台中市黃姓老婦指控59年前借住胞姊住處時，陳姓姊夫竟二度趁她入睡時伸出魔爪上下其手猥褻，當時為了家族和諧選擇隱忍，卻因此讓她長期身心飽受折磨煎熬。（資料照）

    2022/12/26 22:55

    〔記者許國楨／台中報導〕隱忍近一甲子！台中市黃姓老婦指控59年前借住胞姊住處時，陳姓姊夫竟二度趁她入睡時伸出魔爪上下其手猥褻，當時為了家族和諧選擇隱忍，卻因此讓她長期身心飽受折磨煎熬，今年決定不忍了提告並求償460萬元精神慰撫金，但法官認為，全案已逾《民法》規定的10年請求權時效，駁回黃婦求償訴請。

    判決指出，根據黃婦指控，民國52年7月底某日，她因術後休養借住胞姊位在台中市住處，當日凌晨陳姓姊夫竟利用她在二樓睡覺機會，強行解開她上衣襯衫鈕扣，並撫摸其胸部，更拉下她的外褲及內褲撫摸其下體，隔天再於相同時地，以同樣手法再度對她伸出魔爪。

    但她考量家族和諧及親友感受，多年來痛苦隱忍，身心受創甚鉅，直到今年決定不忍了才提告，除提出診斷證明書，還有當年她的胞兄與陳姓姊夫信件、對話紀錄，並聲請傳喚胞兄，以證明陳姓姊夫曾於去年10月間，向胞兄坦承其曾對她強行撫摸胸部、下體等事實，同時向姊夫求償460萬精神撫慰金。

    不過陳姓姊夫否認指控，並以全案已超過時效為由抗辯；案經檢察官偵查終結，因為追訴權時效已過，刑事部分為不起訴處分，而台中地院民事庭法官本月中旬審結認為，縱認黃婦主張的侵權行為事實屬實，但該案發生在52年7月間，但黃婦遲今年9月才提出損害賠償訴請，已相隔近一甲子的時間。

    且黃婦未提出任何中斷時效事由，顯已逾民法規定的10年請求權時效期間，陳男自得依民法規定拒絕給付，因此駁回黃婦求償。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    摸鳥猥褻國小男童182罪 補教狼師這下慘了
    2022/12/22 17:53

    摸鳥猥褻國小男童182罪 補教狼師這下慘了
    求饒影片曝！校長闖女宿想壞壞 遭全宿舍學生群起圍毆暴打
    2022/12/22 11:31

    求饒影片曝！校長闖女宿想壞壞 遭全宿舍學生群起圍毆暴打

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    網紅「布丁」飲酒遭糾纏爆衝突 控北市警性騷擾
    2022/12/21 19:25

    網紅「布丁」飲酒遭糾纏爆衝突 控北市警性騷擾
    諾貝爾經濟學獎得主 涉嫌性騷學生遭調查
    2022/12/17 09:50

    諾貝爾經濟學獎得主 涉嫌性騷學生遭調查
    「第一次給阿姨好不好」 婦性騷15歲少年趁機摸大腿
    2022/12/12 21:27

    「第一次給阿姨好不好」 婦性騷15歲少年趁機摸大腿
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播