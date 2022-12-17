諾貝爾經濟學獎得主 涉嫌性騷學生遭調查

美國聖路易斯華盛頓大學銀行與金融學教授迪布維格，今年共同榮獲諾貝爾經濟學獎，孰料他卻爆出性騷擾學生疑雲。（美聯社）

2022/12/17 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國聖路易斯華盛頓大學銀行與金融學教授迪布維格（Philip H. Dybvig），今年共同榮獲諾貝爾經濟學獎，孰料他卻爆出性騷擾學生疑雲，校方目前正展開調查。

據《美聯社》報導，有媒體採訪了數名曾被迪布維格教過的學生，她們透露自己遭到了迪布維格的狼爪。聖路易斯華盛頓大學校內處理性騷投訴的教育法第9條修正案（Title IX）辦公室，自今年10月以來已和其中3名受害者了解狀況。

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迪布維格委任律師米爾滕貝格（Andrew Miltenberg），證實迪布維格過去幾週內接受了校方的詢問，但他強調這些指控都是不正確的，迪布維格本人則沒有回應任何問題。

諾貝爾經濟學獎委員會主席艾林森（Tore Ellingsen）表示，負責評選諾貝爾得主的瑞典皇家科學院，已和聖路易斯華盛頓大學聯繫，確保能夠公平地執行調查。艾林森指出，只要校方沒有確認迪布維格做錯了什麼，他還是必須得到應得的榮譽。

迪布維格今年和美國聯準會前主席柏南克（Ben Bernanke）、芝加哥大學金融系教授戴蒙（Douglas W. Diamond）共同獲得諾貝爾獎，以表彰他們對銀行和金融危機的研究，並協助奠定美國2008年應對金融危機的基礎。

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