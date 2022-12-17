為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    諾貝爾經濟學獎得主 涉嫌性騷學生遭調查

    美國聖路易斯華盛頓大學銀行與金融學教授迪布維格，今年共同榮獲諾貝爾經濟學獎，孰料他卻爆出性騷擾學生疑雲。（美聯社）

    美國聖路易斯華盛頓大學銀行與金融學教授迪布維格，今年共同榮獲諾貝爾經濟學獎，孰料他卻爆出性騷擾學生疑雲。（美聯社）

    2022/12/17 09:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聖路易斯華盛頓大學銀行與金融學教授迪布維格（Philip H. Dybvig），今年共同榮獲諾貝爾經濟學獎，孰料他卻爆出性騷擾學生疑雲，校方目前正展開調查。

    據《美聯社》報導，有媒體採訪了數名曾被迪布維格教過的學生，她們透露自己遭到了迪布維格的狼爪。聖路易斯華盛頓大學校內處理性騷投訴的教育法第9條修正案（Title IX）辦公室，自今年10月以來已和其中3名受害者了解狀況。

    迪布維格委任律師米爾滕貝格（Andrew Miltenberg），證實迪布維格過去幾週內接受了校方的詢問，但他強調這些指控都是不正確的，迪布維格本人則沒有回應任何問題。

    諾貝爾經濟學獎委員會主席艾林森（Tore Ellingsen）表示，負責評選諾貝爾得主的瑞典皇家科學院，已和聖路易斯華盛頓大學聯繫，確保能夠公平地執行調查。艾林森指出，只要校方沒有確認迪布維格做錯了什麼，他還是必須得到應得的榮譽。

    迪布維格今年和美國聯準會前主席柏南克（Ben Bernanke）、芝加哥大學金融系教授戴蒙（Douglas W. Diamond）共同獲得諾貝爾獎，以表彰他們對銀行和金融危機的研究，並協助奠定美國2008年應對金融危機的基礎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國難擋經濟衰退 諾貝爾獎得主示警有3風險
    2022/11/29 21:47

    美國難擋經濟衰退 諾貝爾獎得主示警有3風險
    小粉紅譁然！他去年被中國大學解聘 今年拿諾貝爾經濟學獎
    2022/10/12 20:45

    小粉紅譁然！他去年被中國大學解聘 今年拿諾貝爾經濟學獎

    自然．文化．魅力滿溢的旅行地 福島
    2022諾貝爾經濟學獎公布 台灣學者：恰逢其時
    2022/10/10 22:01

    2022諾貝爾經濟學獎公布 台灣學者：恰逢其時
    諾貝爾經濟學獎揭曉！美國3學者研究降低金融危機風險獲獎
    2022/10/10 18:03

    諾貝爾經濟學獎揭曉！美國3學者研究降低金融危機風險獲獎

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播