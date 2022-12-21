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    網紅「布丁」飲酒遭糾纏爆衝突 控北市警性騷擾

    經紀人「布丁」音樂餐廳飲酒，與酒客爆發口角衝突。（翻攝臉書）

    經紀人「布丁」音樂餐廳飲酒，與酒客爆發口角衝突。（翻攝臉書）

    2022/12/21 19:25

    〔記者鄭景議／台北報導〕曾任連千毅女郎、現為駐唱歌手經紀人的女網紅「布丁」，昨日凌晨在北市大安區安和路上音樂餐廳「EZ5」飲酒並觀賞旗下駐唱歌手表演時，與隔壁桌酒客爆發口角衝突，駐唱歌手的一名友人一拳將徐姓酒客的鼻樑打斷，雙方鬧上警局，徐姓酒客對歌手友人提告傷害，布丁則控訴徐姓酒客以及同桌的大安警分局黃姓警員有言語性騷擾，大安分局警方依法將雙方送辦，並先對黃姓警員記過，且表示若調查後屬實絕不庇縱。

    大安警分局︰擬記過一次懲處

    據了解，布丁19日晚間前往該音樂餐廳，捧旗下一名新加坡駐唱歌手表演，徐姓酒客向布丁攀談，布丁認為徐男語言粗魯並請他離開，但徐男仍糾纏不清，雙方爆發口角，此時駐唱歌手的男性友人上前想要制止，卻與徐姓酒客扭打起來，男友人一拳揮在徐姓酒客臉上，徐姓酒客鼻梁被打斷，當場爆血。

    爆發衝突後，布丁一度表示若徐姓酒客不提告她也不提告，但徐姓酒客堅持提告，雙方於是前往大安分局，徐姓酒客對歌手友人提告傷害，布丁則控訴徐姓酒客以及同桌的大安警分局黃姓警員提告性騷擾，歌手友人也對徐姓酒客提告傷害，警方訊後依法函送台北地檢署偵辦。

    黃姓警員涉及性騷擾部分，大安分局亦函請法辦，申訴部分將依調查結果送交性騷擾調查會議審查後，逕送台北市政府社會局續辦。

    大安分局表示，黃員疑涉性騷擾言行失檢，影響警譽部分，從嚴擬議記過一次懲處，絕不寬貸。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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