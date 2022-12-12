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    首頁　>　社會

    「第一次給阿姨好不好」 婦性騷15歲少年趁機摸大腿

    宜蘭蔡姓婦女對15歲少男性騷擾，宜蘭地方法院（如圖）審結，處拘役50日。（記者江志雄攝）

    宜蘭蔡姓婦女對15歲少男性騷擾，宜蘭地方法院（如圖）審結，處拘役50日。（記者江志雄攝）

    2022/12/12 21:27

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭蔡姓婦女與15歲少男小明（化名）相約買賣手機，竟對小明說「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」，並伸出鹹豬手，少男報警處理，法官認定成年人對少年性騷擾，處拘役50日，得易科5萬元罰金。

    判決書指出，蔡女、小明並不相識，今年3月2日晚上，蔡女開車到宜蘭火車站前，邀小明上車坐在副駕駛座討論手機買賣，過程中對小明說，「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」、「你不當我男朋友」等語，還趁機觸摸男方手部及大腿內側。

    小明事後報警，全案移送法辦，蔡女偵查時供稱，「你把第一次給阿姨好不好」等語是玩笑話，也否認觸摸小明的手部或大腿，不過，宜蘭地方法院承審法官審酌相關事證，認定有性暗示言語及觸摸舉動，明顯有性騷擾意圖及犯意。

    法官認為，依照我國社交禮儀，大腿並非他人可以任意碰觸的身體部位，未經當事人同意而刻意碰觸，足以引起嫌惡感，蔡女的觸摸舉動不符社交禮儀，造成被害人驚嚇、嫌惡、受辱感。

    宜蘭地院審結，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役50日。全案可上訴。

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