求饒影片曝！校長闖女宿想壞壞 遭全宿舍學生群起圍毆暴打

狼校長企圖侵犯女學生，遭整個宿舍學生集體圍毆。（圖片擷取自推特@thekorahabraham）

2022/12/22 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕印度納塔卡（Karnataka）一名高中校長，日前試圖在私人房間侵犯一名女學生，所幸學生順利脫逃。事蹟敗露後，朋友非常氣憤，號召了整棟宿舍的女學生手持棍棒，找人討回公道，而校長被打得滿地找牙的影片曝光。警方到場了解後，發現該名男子是性騷擾慣犯，最終警方以性騷擾、跟蹤、恐嚇和兒童性犯罪防制法等罪名將其逮捕。

根據印度快報指出，印度納塔卡當地一所高中的校長欽馬亞南（Chinmayanand），日前以「舉止不端莊」為由，要求一名女學生跟他回房間私下談話。然而，在中途卻企圖侵犯該生，嚇得她連忙逃回自己的宿舍，與室友們求助。聽完整件事後，大家感到非常氣憤，緊急號召整棟女宿的學生，手持棍棒一起找到校長「算帳」。

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從網路上流出的影片可以看到，學生們看到校長就開始狂毆，其中一人大聲質問道「先生，你為什麼要碰她？我們做錯什麼了？你還算是校長嗎？」，其中還有另一名女學生哭著表示，過去她也曾遭校長的騷擾。而影片最後欽馬亞南被打到跪地求饒，不久後警方接獲消息，當場將人逮捕。

據悉，欽馬亞南有多筆過去性騷擾女學生的紀錄，也曾拐騙學生觀看不雅影片，交談過程還會使用汙穢的字眼。最終該名男子被依性騷擾、跟蹤、恐嚇和兒童性犯罪防制法等罪名逮捕，將移送檢方偵辦起訴。

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