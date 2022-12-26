為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    改標再賣竄全台！檢警扣千隻過期烏骨雞 食品公司老闆被訴

    檢方指揮保七警方及食藥署人員查扣改標烏骨雞。（圖由警方提供）

    檢方指揮保七警方及食藥署人員查扣改標烏骨雞。（圖由警方提供）

    2022/12/26 13:15

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市立崧食品公司被前員工檢舉爆料，將過期烏骨雞等冷凍商品改標後，重新販售給大賣場、直播業者及不特定民眾，張姓負責人雖曾出面反駁遭抹黑，但檢警連續發動搜索，扣得上千隻改標烏骨雞，訊後依詐欺等罪嫌送辦，張羈押獲准，而全案也在最近由檢方起訴。

    據查，該食品公司是在今年10月被員工爆料，將過期烏骨雞「改標」（更改有效期限）後販售，且舉發後倉庫內的逾期食品立刻被清空，張姓負責人當時曾出面喊冤，反指爆料員工是借錢未果、誣陷報復，檢方當天立即指揮保七總隊第三大隊第二中隊、食藥署中區管理中心及市府衛生局等單位，前往該公司稽查及搜索，但沒查到改標食品。

    經保七依照檢舉人陳述時間，逐一調閱相關路口監視器後鎖定涉嫌移轉改標食品車輛，帶回負責人、會計、司機及上、下游廠商等相關人製作警詢筆錄，深入追查相關食品流向發現已輾轉運往外縣市，輾轉至彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市執行稽查，追回查扣遭改標之烏骨雞上千隻，防止不良食品流入市面。

    檢警掌握證據後再度傳喚張男到案說明，複訊後認為他涉犯偽造文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據及逃亡之虞，有羈押理由及必要，經當庭逮捕，向法院聲請羈押獲准，而全案也在最近由檢方起訴在案。

    保七總隊第三大隊表示，打擊食安犯罪不遺餘力，過期食品改標再製時有所聞，在此年關將近，大宗物資流通之際，呼籲商譽誠可貴，良心價更高，請食品業者切勿心存僥倖，以身試法。

    檢方指揮保七警方及食藥署人員查扣改標烏骨雞。（圖由警方提供）

    檢方指揮保七警方及食藥署人員查扣改標烏骨雞。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    塑膠骨灰罈誆玉石材質 他遭詐千萬、妻離子散
    2022/12/21 12:20

    塑膠骨灰罈誆玉石材質 他遭詐千萬、妻離子散
    「天道盟」成員載DMT設備趴趴走 竄改中國詐欺電話騙台灣人
    2022/12/15 16:30

    「天道盟」成員載DMT設備趴趴走 竄改中國詐欺電話騙台灣人

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    被「輕鬆賺10萬」誘惑 油漆工人遭軟禁1天被救出
    2022/11/23 15:22

    被「輕鬆賺10萬」誘惑 油漆工人遭軟禁1天被救出
    逾期食品「改標」賣丟丟妹、家樂福？ 立崧食品被搜索、老闆交保
    2022/10/05 11:11

    逾期食品「改標」賣丟丟妹、家樂福？ 立崧食品被搜索、老闆交保
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播