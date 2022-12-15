「天道盟」成員載DMT設備趴趴走 竄改中國詐欺電話騙台灣人

警察巡邏時，見天道盟太陽會成員曾姓男子（圖右），騎機車載著DMT（節費電話）設備趴趴走。（圖由警方提供）

2022/12/15 16:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕桃園市警察局中壢分局員警今年10月巡邏時，意外見到黑道「天道盟太陽會」曾姓成員，騎機車載著DMT（節費電話）設備趴趴走，警方進一步於本月（12月），查獲「猜猜我是誰」的下游DMT機房組織，把來自中國的詐欺電話，用DMT改號碼，用來騙台灣人，這1年來至少50多人受騙，金額達1600萬餘元，警方破獲10處機房並逮捕11人，曾男與具「小南門」幫派背景的冉姓男子羈押，其餘交保或釋回，全案依詐欺等罪名偵辦。

「猜猜我是誰」是歷久不衰的騙術，刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊（中打）指出，騙徒隨機撥打電話，詢問民眾「多年不見，你記得我嗎？猜猜我是誰？」，民眾聽口音猜測「舅舅嗎？」，騙徒順水推舟，「對啊，我是你舅舅，今天汽車爆胎，你先匯款2萬元給我應急」，民眾匯款到人頭帳戶，隨即被車手領走。

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桃園警局中壢分局今年10月4日巡邏時，於一處路口，見曾男（天道盟太陽會成員，32歲）騎機車趴趴跑，車上載著一組DMT（節費電話），這種設備往年很流行，近年因網路普及而式微，這種「節費電話」的原理，是早年部分電信公司之間有契約，收費比較便宜，坊間遂有俗稱「小二類」業者，用DMT經營「節費電話」。

例如張三從中國打電話到台灣，每分鐘要10元，「小二類」與電信公司簽約，每分鐘收4元，「小二類」向民眾收6元，張三透過「小二類」打節費電話，每分鐘省4元，「小二類」再賺取2元差價。

不過，此詐欺中，DMT（節費電話）並非用於節費，中打指出，國外打電話至台灣，號碼開頭會顯示「886」，上述查獲的10個DMT機房，會把詐欺電話的「886」消除，讓民眾誤認為是台灣撥打的號碼，至於本案查獲的詐欺電話，幾乎都來自中國。

中打與桃園警方專案小組，歷經2個月蒐證，本月6日持搜索票與拘票，在屏東縣、台南市、雲林縣、台中市及桃園市等5縣市，分別查緝到詐騙用DMT電信話務機房達10處，拘捕「小南門」幫派成員冉男（31歲）等12人到案，曾、冉兩人羈押，其餘交保或釋回，全案依詐欺等罪名偵辦。

至於曾男載著DMT趴趴走之因，是這些人擔心被警方查獲，會隨時更換機房地點，當時他正在遷移據點，警方估計，此集團今年1月成立至今，共50多人被騙，金額高達1600萬餘元，金額最高的是一名男子，接獲自稱「舅舅」的電話，「舅舅（騙徒）」謊稱人在辦公室外，請被害人先匯款60萬元，讓他支付到期的支票。

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警察於天道盟太陽會成員曾姓男子機車上，查扣DMT（節費電話）設備。（圖由警方提供）

警方於機房內，查獲的警DMT（節費電話）設備。（圖由警方提供）

警方共查獲10處DMT（節費電話）詐欺機房據點。（圖由警方提供）

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