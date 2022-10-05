逾期食品「改標」賣丟丟妹、家樂福？ 立崧食品被搜索、老闆交保

爆料者指控說，他向中市衛生局舉發後，倉庫內的逾期食品很快清空。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2022/10/05 11:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中西屯區立崧食品工廠，被離職的員工爆料，將過期食品「改標」之後，賣給直播平台或量販店，這名離職員工（吹哨者）強調，上月21日向台中市衛生局檢舉，廠房內逾期食品就立刻清空，他的個人身分也被洩露，台中地檢署昨天指揮保安警察，會同中市衛生局搜索立崧食品，傳喚張姓負責人與廖姓會計，設定兩人涉嫌觸犯食品安全衛生管理法、詐欺與偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，今天（5日）分別以30萬、15萬元交保候傳。

諷刺的是，立崧食品公司張姓業負責人昨天（4日）才出面喊冤，反控是爆料的員工借錢未果而誣陷，張姓負責人還強調，絕對沒有將過期品改標販售，但當天公司就被搜索，張男與會計被傳喚，且被檢方認定涉嫌犯罪重大，今天裁定清晨交保。

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至於是否如爆料員工所說，逾期食品（烏骨雞、油雞、鹹水雞等）流入「家樂福、丟丟妹直播」，檢方還在釐清，不過，家樂福否認，並指與這家食品公司，早已於3年前就終止合作，「丟丟妹」則委託律師發表聲明，指稱這是立崧食品公司個人行為，如果查證屬實，將提出告訴，另外，如果有人針對此事發表不實言論，也將提出控告。

至於爆料者指控，他的身分被衛生局官員暴露，連張姓負責人都知道爆料者身分，對此，衛生局否認，台中地檢署則說，本案是由中市衛生局接獲檢舉，並經「檢警衛查緝食品犯罪通報資訊系統」通報台中地檢署，中檢署接獲通報後立即分案，並指派檢察官馬鴻驊，指揮警察、衛生機關進行偵辦，「本案將持續深入調查，並責囑相關司法警察、衛生機關，嚴守偵查不公開原則，以保障相關當事人身分及國人之食品衛生安全與健康」。

「丟丟妹」委託律師發表聲明，將控告發表不實言論的人。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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