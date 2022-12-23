瑪莎拉蒂惡煞張敦量持棍鬥毆 自認「顯可憫恕」求減刑

瑪莎拉蒂首惡張敦量去年犯下兩次暴力案，差點打死宋姓大學生一案，預計明年春天宣判。（記者張瑞楨翻攝）

2022/12/23 12:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕還記得去年（2021年）11月7日，僅因行車擦撞細故，就把宋姓大學生打得幾乎喪命的瑪莎拉蒂惡煞張敦量嗎？涉嫌殺人未遂罪的他，與共犯李韋霖、陳勁豪，毆打宋生的官司還在台中地院審理中，不過，張敦量於毆打宋生前的2個月（去年9月4日），另涉持棍棒聚眾鬥毆案，他自認「顯可憫恕」求減刑，被台中地院拒絕，依加重妨害秩序罪，判處徒刑6月，可易科罰金18萬元與上訴。

上述毆打宋生一案，首惡張敦量（彰化食品公司小開）與共犯李韋霖、陳勁豪，去年11月7日清晨駕駛瑪莎拉蒂，於台中市台灣大道，與開車帶朋友賞夜景的宋姓大學生擦撞，張敦量持球棒恐嚇毆打宋生，持續用腳踢踹宋生頭部，2名共犯李韋霖、陳勁豪幫張敦量架住宋生，宋生一度顱內出血命危。

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檢方認定張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，目前仍羈押中，共犯李韋霖、陳勁豪，雖無殺人之意，卻有共同傷害宋生犯意，依傷害罪與強制罪起訴，已於今年9月交保，此案目前仍審理中，預計明天春天宣判。

至於鬥毆一案，判決書指出，張敦量與曾姓男子是朋友，曾男與江姓男子爭奪女友爭風吃醋，雙方於去年9月4日清晨2時許，在中市西屯區中平路與皇城街口談判，且雙方各自聚集人馬，曾男帶兩支球棒，找來張敦量、陳勁豪（毆打宋生的共犯，此鬥毆案判刑6月，可易科罰金）等5人助陣（含一名身分不詳黑衣人），江男邀約3人到場。

同日2時47分許，雙方一言不和而互毆，曾男與張敦量等人，砸毀對方陣營的汽車，身分不詳黑衣人則持棍棒打傷對方陣營李姓男子，張敦量雖沒傷人，仍因持棍棒聚眾鬥毆，觸犯「攜帶兇器在公共場所聚集三人以上，下手實施強暴罪」（加重妨害秩序罪），被台中地檢署起訴。

張敦量於台中地院審理時，請求依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減輕量刑，理由是他與被害人不相識，只是替曾姓好友處理糾紛，才會有妨害秩序的犯行，「客觀上顯然足以引起一般同情」，法官卻認為，張敦量對社會秩序及社會安寧造成的危害，豈有可憫之處？拒絕他的請求。

不過，法官也認為，張敦量犯後坦承犯行、已賠償被害人，刑法第150條的妨害秩序罪，首謀及下手實施者，處6月至5年徒刑，攜帶凶器加重2分之1，法官輕判6月，可易科罰金與上訴。

瑪莎拉蒂首惡張敦量（圖中），於毆打宋姓大學前2個月，另涉持棍鬥毆案，法官判刑6月。（資料照）

瑪莎拉蒂首惡張敦量（圖左），持棍棒毆打恐嚇宋姓大學生的情景，此案預計明年春天宣判。（記者張瑞楨翻攝）

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