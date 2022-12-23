為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    瑪莎拉蒂惡煞張敦量持棍鬥毆 自認「顯可憫恕」求減刑

    瑪莎拉蒂首惡張敦量去年犯下兩次暴力案，差點打死宋姓大學生一案，預計明年春天宣判。（記者張瑞楨翻攝）

    瑪莎拉蒂首惡張敦量去年犯下兩次暴力案，差點打死宋姓大學生一案，預計明年春天宣判。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/12/23 12:23

    〔記者張瑞楨／台中報導〕還記得去年（2021年）11月7日，僅因行車擦撞細故，就把宋姓大學生打得幾乎喪命的瑪莎拉蒂惡煞張敦量嗎？涉嫌殺人未遂罪的他，與共犯李韋霖、陳勁豪，毆打宋生的官司還在台中地院審理中，不過，張敦量於毆打宋生前的2個月（去年9月4日），另涉持棍棒聚眾鬥毆案，他自認「顯可憫恕」求減刑，被台中地院拒絕，依加重妨害秩序罪，判處徒刑6月，可易科罰金18萬元與上訴。

    上述毆打宋生一案，首惡張敦量（彰化食品公司小開）與共犯李韋霖、陳勁豪，去年11月7日清晨駕駛瑪莎拉蒂，於台中市台灣大道，與開車帶朋友賞夜景的宋姓大學生擦撞，張敦量持球棒恐嚇毆打宋生，持續用腳踢踹宋生頭部，2名共犯李韋霖、陳勁豪幫張敦量架住宋生，宋生一度顱內出血命危。

    檢方認定張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，目前仍羈押中，共犯李韋霖、陳勁豪，雖無殺人之意，卻有共同傷害宋生犯意，依傷害罪與強制罪起訴，已於今年9月交保，此案目前仍審理中，預計明天春天宣判。

    至於鬥毆一案，判決書指出，張敦量與曾姓男子是朋友，曾男與江姓男子爭奪女友爭風吃醋，雙方於去年9月4日清晨2時許，在中市西屯區中平路與皇城街口談判，且雙方各自聚集人馬，曾男帶兩支球棒，找來張敦量、陳勁豪（毆打宋生的共犯，此鬥毆案判刑6月，可易科罰金）等5人助陣（含一名身分不詳黑衣人），江男邀約3人到場。

    同日2時47分許，雙方一言不和而互毆，曾男與張敦量等人，砸毀對方陣營的汽車，身分不詳黑衣人則持棍棒打傷對方陣營李姓男子，張敦量雖沒傷人，仍因持棍棒聚眾鬥毆，觸犯「攜帶兇器在公共場所聚集三人以上，下手實施強暴罪」（加重妨害秩序罪），被台中地檢署起訴。

    張敦量於台中地院審理時，請求依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減輕量刑，理由是他與被害人不相識，只是替曾姓好友處理糾紛，才會有妨害秩序的犯行，「客觀上顯然足以引起一般同情」，法官卻認為，張敦量對社會秩序及社會安寧造成的危害，豈有可憫之處？拒絕他的請求。

    不過，法官也認為，張敦量犯後坦承犯行、已賠償被害人，刑法第150條的妨害秩序罪，首謀及下手實施者，處6月至5年徒刑，攜帶凶器加重2分之1，法官輕判6月，可易科罰金與上訴。

    瑪莎拉蒂首惡張敦量（圖中），於毆打宋姓大學前2個月，另涉持棍鬥毆案，法官判刑6月。（資料照）

    瑪莎拉蒂首惡張敦量（圖中），於毆打宋姓大學前2個月，另涉持棍鬥毆案，法官判刑6月。（資料照）

    瑪莎拉蒂首惡張敦量（圖左），持棍棒毆打恐嚇宋姓大學生的情景，此案預計明年春天宣判。（記者張瑞楨翻攝）

    瑪莎拉蒂首惡張敦量（圖左），持棍棒毆打恐嚇宋姓大學生的情景，此案預計明年春天宣判。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    瑪莎三煞稱「深感悔悟」又求交保 法官不信：延押2個月！
    2022/07/16 09:27

    瑪莎三煞稱「深感悔悟」又求交保 法官不信：延押2個月！
    聲稱「深感悔悟」求交保 法官裁定瑪莎拉蒂三煞延押2個月
    2022/05/14 09:04

    聲稱「深感悔悟」求交保 法官裁定瑪莎拉蒂三煞延押2個月

    宏國宏道豐滙面面俱到 新泰地標建築
    瑪莎拉蒂3煞張敦量、陳勁豪、李韋霖 延押2個月至5/23
    2022/03/22 14:13

    瑪莎拉蒂3煞張敦量、陳勁豪、李韋霖 延押2個月至5/23
    獨家》百億下注1天蒸發！「海神惡煞」牽連 全台博奕主抓狂
    2021/11/16 06:06

    獨家》百億下注1天蒸發！「海神惡煞」牽連 全台博奕主抓狂

    國泰常常舉辦寒冬送暖活動 關懷偏鄉學童
    主嫌同夥陳勁豪 認了架住男大生
    2021/11/16 05:30

    主嫌同夥陳勁豪 認了架住男大生
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播