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    獨家》百億下注1天蒸發！「海神惡煞」牽連 全台博奕主抓狂

    張嫌投資的「2580」博奕網站。（記者許國楨翻攝）

    張嫌投資的「2580」博奕網站。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/16 00:21

    〔記者許國楨／台中報導〕台中「海神惡煞」暴打大學生案引起公憤，連警政署長陳家欽也撂狠話，有類似案子要「了解嫌犯背後關係」以組織犯罪嚴辦；影響所及，除主嫌張敦量投資的博奕網站被抄，全台各博奕主最近紛紛關站避風頭；有組頭說，全台博奕網站光一天下注金額就逾百億，這樣下去「損失摻重」，無怪乎有具份量的博奕主抓狂，急問惡煞是「誰家小弟」？但據了解，因波及層面太廣，目前還沒有人承認。

    針對該案，陳嘉欽上週曾撂下狠話，一個一個打、一個一個抓，有類似的案子要了解嫌犯背後的關係，以組織犯罪嚴辦，用意就在斷絕金源，遏止背後勢力撐腰持續做大，因此該案在海神3惡煞被拘提到案時，檢警就曾透露，主嫌張敦量曾涉及暴力討賭債案遭起訴，儘管該案仍在地院審理中，但張男投資的運博奕網站，將一併列入追查。

    警方為此成立專案小組嚴辦追查張嫌經濟來源，過濾分析其幕後組織，發現張男是「2580」博奕網站集團的股東兼核心幹部，但網站在事發後唯恐遭牽連已緊急關閉，相關人員也四處逃竄，仍專案小組昨凌晨仍循線將綽號「小熊」的集團許姓主嫌（29歲）夫妻檔，以及重要幹部共5人逮捕到案。

    儘管該博奕網站屬於小型博弈網站，但隨著檢警查緝動作曝光後，也被查出與北部某知名且超大型的博奕集團，有上下游的合作連結關係，而一向敏感度過人的這個行業，當然早已聞到這股「山雨欲來風滿樓」的不尋常肅殺氣氛，為免逆其鋒被掃到颱風尾，不是紛紛改名就是關站，或是要求員工最近別到營運處所避風頭。

    而此舉影響的地下金融層面到底有多廣？一名組頭分析，以台北、台中及高雄三大都會來說，每天包括六合彩及運動賽事等相關的下注金額，各佔約二十億左右，若加上全台其他縣市，每天起碼超過百億的下注金額，而金雞母頓時無法生產，當然讓這些博奕主氣的直跳腳，直言一個小咖的博奕網站竟然禍連全台，四處透過管道急問「誰家小弟，請嚴加約束好嗎」？但因事涉龐大的利益糾葛，據悉目前仍無人敢跳出來承認。

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