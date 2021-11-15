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    車牌都是「2580」！「海神惡煞」幕後博奕集團遭扣5名車

    連同張敦量的瑪沙拉蒂，警方查扣的四輛名車牌與博奕網站都是「2580」。（記者許國楨攝）

    連同張敦量的瑪沙拉蒂，警方查扣的四輛名車牌與博奕網站都是「2580」。（記者許國楨攝）

    2021/11/15 12:59

    〔記者許國楨／台中報導〕檢警偵辦「海神惡煞」案追查幕後經濟來源及組織，發現張男是「2580」博奕網站集團的股東兼核心幹部，今天收網逮捕集團首腦夫妻檔及幹部共5人，赫見連同張男的瑪莎拉蒂及查扣的4輛名車，車牌全都是「2580」，十分高調，但也因樹大招風，受到3煞牽連被瓦解。

    台中市警局追查張敦量投資的博奕網站，指示台中市刑大與第六警分局等單位成立專案小組偵辦，今天陸續帶回集團許姓首腦（29歲）、許姓妻子（31歲）及陳姓、顏姓及曾姓幹部等共5人，並查扣成員、公司名下的Toyota Alphard、兩輛賓士、保時捷等4輛涉案車輛，赫見車牌清一色與該集團博奕網站一樣，都是「2580」數字

    何以為會選擇該數字，是否有特殊的意涵？經了解，該集團許姓首腦原本從事石材及工程行等生意，當年開的貨車車牌就是「2580」，他覺得這是「起家車」有幫忙賺到錢，兩年多前轉經營線上博奕網站時，不但將網站名稱取為「2580」，也要求旗下員工或公司名下的車子，律定統一以此數字取牌。

    就連一併被查扣，身兼股東及重要核心幹部張嫌的瑪莎拉蒂名車，也不例外；據了解，南部一名具全國高知名度的賭博大亨，其旗下所有車輛，都是統一的數字，許男此舉除有仿效意味，藉此提高博奕網站的辨識度，也達到宣傳的目的，但他壓根沒想到因此樹大招風，被張敦量的惡行受到連累，害全公司跑路，且很快就被警方專案小組鎖定查緝到案。

    連同張敦量的瑪莎拉蒂，警方查扣的四輛名車牌與博奕網站都是「2580」。（記者許國楨翻攝）

    連同張敦量的瑪莎拉蒂，警方查扣的四輛名車牌與博奕網站都是「2580」。（記者許國楨翻攝）

    張嫌投資的「2580」博奕網站。（記者許國楨翻攝）

    張嫌投資的「2580」博奕網站。（記者許國楨翻攝）

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