為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    瑪莎拉蒂惡煞幕後博奕集團被查獲 男大生母：兒子仍活在恐懼中

    宋姓男大生被打到顱內嚴重出血，經中榮醫療團緊急開腦手術治療，傷勢持續改善，宋母說兒子目前仍在恐懼中。（家屬提供）

    宋姓男大生被打到顱內嚴重出血，經中榮醫療團緊急開腦手術治療，傷勢持續改善，宋母說兒子目前仍在恐懼中。（家屬提供）

    2021/11/15 11:06

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕18歲宋姓男大生7日遭瑪莎拉蒂張敦量等3惡煞打破頭重傷，台中警方宣佈偵破張嫌幕後的博奕集團，宋母今天表示，兒子傷勢雖持續好轉，但仍在恐懼中，她對警方能積極辦案感到欣慰，希望「惡人獲得該有懲罰，等到判刑，我們才會真得安心」、「不然他們又被放出來，我們以後還敢在這邊生活嗎？」

    宋生預計今天能從加護病房轉至普通病房，宋母擔心他的人身安全，院方告訴她醫院管制嚴格，請她安心。宋母說，兒子很善良，對於案發經過，現在還不敢提，仍活在恐懼中，但有點躁動，大家也不敢問他。

    宋生昨天已拔除鼻胃管，開始進食，宋母特別準備布丁，由於醫院有送餐，兒子也有跟護士要2顆饅頭，後來改要1顆，胃口不錯，宋母說兒子很注重身材，現在左眼還腫脹，轉動較慢，醫院今天會同眼科及精神等科別診療。

    張嫌父母10日到醫院下跪、發聲明致歉，宋母昨天發聲明回應「無法原諒」「難以接受」，表示兒子珍貴生命被輕賤如螻蟻草芥，她今天也說，張嫌應該負起他的責任，不要因他的個行為波及他人，父母的態度也應是讓孩子承擔責任，才是正確教育。

    針對張敦量幕後博奕集團被警方查獲，宋母表示，惡人獲得該有懲罰，等到判刑，我們才會真得安心，不然他們又被放出來，我們以後還敢在這邊生活嗎！（記者蔡淑媛攝）

    針對張敦量幕後博奕集團被警方查獲，宋母表示，惡人獲得該有懲罰，等到判刑，我們才會真得安心，不然他們又被放出來，我們以後還敢在這邊生活嗎！（記者蔡淑媛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    惡少家廠代工網紅自創品牌 魚乾回應 ：已換新廠商
    2021/11/14 22:10

    惡少家廠代工網紅自創品牌 魚乾回應 ：已換新廠商
    瑪莎拉蒂惡煞父母道歉 男大生母：兒子生命被輕賤無法原諒
    2021/11/14 16:31

    瑪莎拉蒂惡煞父母道歉 男大生母：兒子生命被輕賤無法原諒

    金馬影后維持「三好」秘訣靠「它」！
    瑪莎惡少意外撞臉「毛齊哥」 對比圖網友驚呆：失散的兄弟？
    2021/11/13 22:46

    瑪莎惡少意外撞臉「毛齊哥」 對比圖網友驚呆：失散的兄弟？
    海神三煞暴打大學生 盧秀燕：大家都有感而發
    2021/11/13 11:52

    海神三煞暴打大學生 盧秀燕：大家都有感而發

    New Focus Lv2超質型
    犯眾怒！瑪莎拉蒂毆人案延燒 惡少家食品廠Google搜尋遭竄改惡搞
    2021/11/12 17:23

    犯眾怒！瑪莎拉蒂毆人案延燒 惡少家食品廠Google搜尋遭竄改惡搞
    下跪求原諒！瑪莎拉蒂男母親：說以前他多乖沒用 爸媽會負責
    2021/11/11 21:28

    下跪求原諒！瑪莎拉蒂男母親：說以前他多乖沒用 爸媽會負責
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播