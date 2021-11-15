瑪莎拉蒂惡煞幕後博奕集團被查獲 男大生母：兒子仍活在恐懼中

宋姓男大生被打到顱內嚴重出血，經中榮醫療團緊急開腦手術治療，傷勢持續改善，宋母說兒子目前仍在恐懼中。（家屬提供）

2021/11/15 11:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕18歲宋姓男大生7日遭瑪莎拉蒂張敦量等3惡煞打破頭重傷，台中警方宣佈偵破張嫌幕後的博奕集團，宋母今天表示，兒子傷勢雖持續好轉，但仍在恐懼中，她對警方能積極辦案感到欣慰，希望「惡人獲得該有懲罰，等到判刑，我們才會真得安心」、「不然他們又被放出來，我們以後還敢在這邊生活嗎？」

宋生預計今天能從加護病房轉至普通病房，宋母擔心他的人身安全，院方告訴她醫院管制嚴格，請她安心。宋母說，兒子很善良，對於案發經過，現在還不敢提，仍活在恐懼中，但有點躁動，大家也不敢問他。

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宋生昨天已拔除鼻胃管，開始進食，宋母特別準備布丁，由於醫院有送餐，兒子也有跟護士要2顆饅頭，後來改要1顆，胃口不錯，宋母說兒子很注重身材，現在左眼還腫脹，轉動較慢，醫院今天會同眼科及精神等科別診療。

張嫌父母10日到醫院下跪、發聲明致歉，宋母昨天發聲明回應「無法原諒」「難以接受」，表示兒子珍貴生命被輕賤如螻蟻草芥，她今天也說，張嫌應該負起他的責任，不要因他的個行為波及他人，父母的態度也應是讓孩子承擔責任，才是正確教育。

針對張敦量幕後博奕集團被警方查獲，宋母表示，惡人獲得該有懲罰，等到判刑，我們才會真得安心，不然他們又被放出來，我們以後還敢在這邊生活嗎！（記者蔡淑媛攝）

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