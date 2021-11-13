海神三煞暴打大學生 盧秀燕：大家都有感而發

台中市長盧秀燕於致詞時，指海神三煞暴力毆打大學生等刑案，「大家應該都有感而發」。（記者張瑞楨攝）

2021/11/13 11:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕瑪莎拉蒂「海神」3名惡煞張敦量、李韋霖、陳勁豪，本月7日將不慎擦撞豪車的逢甲大學宋姓男大學生，打得顱內出血一度命危，宋母淚訴「台中治安怎麼了？」讓民眾同感悲傷，也讓中市警方形象跌到谷底，台中市長盧秀燕今天（13日）上午出席中華民國倫理研究學會35週年慶祝大會時，兩度拒絕回應中市治安問題，不過，她致詞時說，這項暴力事件，「大家應該都有感而發」。

此案因警方以刑責比較輕的「傷害罪」偵辦，再以「沒看到打人，不是現行犯」等理由，兩度輕縱3嫌，宋母求助無門，本月9日晚間向媒體投訴，輿論開始「大爆鍋」之際，盧秀燕正忙著跟國民黨主席朱立倫、顏寬恒「合體」，宣布顏寬恒參選中市二選區立委補選，盧秀燕翌日（10日）大陣仗探視宋姓學生，向宋母道歉，要求警察「查清楚背後是誰給他們撐腰」，中市警方態度大轉變，當天傍晚將3人抓回來，交給檢察官聲請羈押，11日下午由台中地院裁定羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

之後，盧秀燕到和平區，並未針對此案再發表意見，今天上午她參加中華民國倫理研究學會35週年慶祝大會時，記者兩度詢問治安問題，她僅微笑說「謝謝」，不理會、不回應此議題。

不過，她在致詞時，推崇中華民國倫理研究學會在全國成立27個分會，從事社會倫理道德推廣，時代在進步，科技也很發達，但某些社會價值卻在沉落中，有些家庭關係、教育、人與人關係與社會和諧，需要再加強，但要推動很困難，她感謝此協會，35年來從未退縮與洩氣，持續不斷推廣。

接著，盧秀燕話鋒一轉說，「像是我們最近發生一些社會案件（海神三煞暴力案），大家應該都有感而發（應指感觸良深）」，也因此該協會成員願意從事倫理道德推廣工作，她代表政府感謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法