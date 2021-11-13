誰在替「海神三煞」撐腰 中市六分局長：積極追查預計近日有結果

中市警局六分局長蔡元戎（右）告訴宋母（右二），台中市治安平穩，此起暴力案是個案。（記者張瑞楨翻攝）

2021/11/13 13:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市逢甲大學宋姓大學生，開車夜歸與瑪莎拉帝「海神」超跑擦撞，被「海神」車內3人張敦量、李韋霖、陳勁豪打到顱內出血一度命危，中市警局六分局員警卻兩度縱放3嫌，遲至台中市長盧秀燕10日探視傷者，要求「查清楚背後是誰給他們撐腰」，警方態度才大轉變，中市警局六分局長蔡元戎今天強調，「警方本來就積極追查幕後的源頭（給3嫌撐腰者），預計近日會有結果」。

案發當時，3惡煞叫來2車約8名壯漢企圖進一步攻擊宋生，擴大滋事，警方雖迅速到場，因此壯漢只敢叫囂，不敢動手，但警方卻對這種涉嫌「妨害秩序罪」的行徑，第一時間沒有依現行犯逮捕，之後又再輕縱三煞。

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宋母於案發後向媒體投訴，無法理解員警為何將3嫌縱放，她含淚控訴「台中治安怎麼了？」，讓民眾為之辛酸，中市警察形象也被3名惡煞打趴在地。

被毆打後昏迷約5天的宋姓大學生今天已清醒，宋母今天到台中榮總醫院探視愛子，分局長蔡元戎也到醫院向宋母說明警方偵查態度，並贈送營養品表達關心。

蔡元戎今天到醫院慰問宋母時說，包括市長盧秀燕，都對此案相當關心，台中市治安平穩穩定，此暴力案屬於「單獨的」（個案），宋母則回答「非常感謝」，並未對台中市治安進一步發表意見。

蔡元戎於記者訪問時表示，他今天持續關心宋生，很高興宋生復原狀況良好，祝宋生早日康復，至於這宗暴力案，已經移送台中地檢署偵辦，主嫌3人收押（指首惡張敦量、共犯李韋霖、陳勁豪），在場助勢者6人也都到案，至於追查幕後源頭，警方本來就積極展開，預計近日之內會有結果。

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