犯眾怒！瑪莎拉蒂毆人案延燒 惡少家食品廠Google搜尋遭竄改惡搞

瑪沙拉蒂惡少張敦量。（記者許國楨攝）

2021/11/12 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕瑪莎拉蒂「海神」富少張敦量日前因擦撞意外爆打宋姓男大生，所幸男大生目前已恢復意識，有望下週能轉普通病房。不過，輿論仍持續撻伐張敦量父親所經營的「百桂食品」工廠，不但臉書遭到洗版，就連Google搜尋結果都被竄改成「殯儀館。」

根據本報報導，宋姓大學生被瑪莎拉蒂3名惡煞圍毆重傷，3名惡徒已被羈押禁見。而醫生表示，宋姓男大生聽到自己名字會點頭，已恢復意識，目前已脫離險境，腦部也沒有水腫，下週將會拔管，觀察2、3天若無問題，就能轉至普通病房。

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而稍早也有網友在《爆廢公社》貼文，原PO表示：「可以弱弱問一下30公分的大家嗎？為何這次百桂哥這麼慘，南投田勝節卻完全沒事？」而附上的搜尋結果，疑似遭到惡搞，實際搜尋後也發現，張父經營的食品廠被竄改成「殯儀館。」

百桂食品的地址先是被改成「台中市南屯區培德路9號棒球棍富二代街瑪莎拉蒂巷87號之5487球來打球人來打人我家教超嚴道歉聲明是我律師寫的啦絕對可教化都是瑪莎拉蒂帶壞我兒子。」而稍早又被修成「台中市北區崇德路一段50號老闆兒子殺人。」

「百桂食品」的Google搜尋結果。（圖擷取自Google）

百桂食品被惡搞。（圖擷取自Google）

百桂食品又被修改成「老闆兒子殺人。」（圖擷取自Google）

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