槓上頂尖學府！川普發文痛批：「哈佛就是笑話」

美國總統川普。（路透）

2025/04/16 20:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國頂尖學府哈佛大學（Harvard University）近來因拒絕政府改革要求，而與總統川普（Donald Trump）徹底槓上。川普今（16日）在社群平台火力全開批評哈佛大學，直言這座學術機構「是個笑話」，只會聘請有問題的教授來教導學生仇恨與愚蠢，因此沒有資格接受聯邦政府資助。

川普在他的社群平台真相社群（Truth Social）PO文說：「每個人都知道哈佛已經『迷失方向』了。他們以離譜的高薪，從紐約及芝加哥聘請了兩個我國歷史上最差勁、最不稱職的前市長白思豪（Bill de Blasio）和萊特富特（Lori Lightfoot）

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，來教授市政管理與政府運作。這兩個激進的左派笨蛋，把自己的城市搞得一團糟，可能需要好幾年，才能從他們的無能與禍害中恢復過來。」

川普批評：「哈佛現在幾乎都找那些覺醒、極左派白癡還有『鳥袋瓜』（birdbrains）的人來教書，這些人唯一會教給學生跟所謂的『未來領袖』的就是失敗。」

他舉先前爆發醜聞的哈佛前校長蓋伊（Claudine Gay）為例，「看看最近那位涉嫌抄襲、讓哈佛在美國國會大失顏面的校長就知道了。當事情糟到連他們自己都受不了時，他們也沒有當場開除她，而是把這個極度無能的女人調到其他職位，讓她繼續教書，雖然後來又爆出她的其他問題，但她仍然在那個位置上。」

川普接續指出：「還有很多像這種極左派的蠢蛋正在哈佛教書，正因如此，哈佛已經不能再被認為是一所像樣的學府，更不應該出現在任何世界頂尖大學的名單上。哈佛現在就是個笑話，宣揚仇恨和愚蠢，根本不該再拿任何聯邦資金。謝謝你對此事的關注！」

川普在社群平台發文痛批哈佛大學是「笑話」。（擷取自Truth Social）

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