瑪莎拉蒂3煞張敦量、陳勁豪、李韋霖 延押2個月至5/23

瑪莎拉蒂3煞求交保，首惡張敦量強調不會串供，法官認為羈押理由仍在，裁定3人再押2個月。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/22 14:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於去年11月，瑪莎拉蒂3名惡煞張敦量、陳勁豪、李韋霖，因擦撞細故毆打宋姓大學生，差點將宋生打死一案，3人羈押至今已4個月，羈押期限至本月23日止，3人都聲請交保解除羈押，不過，台中地院認為，3人有逃亡、串供的羈押理由仍在，裁定駁回，並延長羈押2個月，至今年5月23日止，張敦量並禁見。

依據起訴書，張敦量（23歲）於去年11月7日凌晨車禍後，持鋁棍與李韋霖（25歲）、陳勁豪（19歲）下車，張敦量先以手臂勒住宋生頸部，將宋生拉到瑪莎拉蒂側邊查看車損，又將宋生拉到一旁人行道，拉扯宋生頭髮、搧摑巴掌，將宋生推倒在地，李、陳則架著宋生，讓張敦量毆打宋生，宋生倒地後，張敦量對頭部猛踹，導致宋生顱內出血、差點喪命，張敦量又恐嚇車內3男1女（宋生同學或朋友，其中3人未成年），「妳們打電話（報警）試試看」，台中地檢署認為張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，兩名共犯雖無殺人之意，卻有共同傷害宋生的犯意，去年12月依傷害罪與強制罪起訴。

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台中地院目前仍審理此案中，不過，因羈押期將期滿，張敦量等3人都聲請交保，其中，被羈押且禁止通訊的張敦量，其律師指出，張敦量已無串供等疑慮，至於其他二人聲請交保理由，則是涉案犯行不嚴重（傷害、強制罪）等，如果繼續羈押，可能羈押時間超過未來判刑的時間。

不過，宋生的母親與委任律師都強烈主張，不能讓3人交保，尤其是張敦量，交保之後可能影響或恐嚇證人，另外，張敦量之前就有暴力犯罪紀錄，交保後也可能再以車損尚未理賠等理由，威脅危害宋生等人。

台中地院認為，張敦量等3人的羈押理由仍在，也就是仍有逃亡或串供等疑慮，非予以羈押，難以進行審判，裁定3人延長2個月，張敦量仍禁見，可抗告。

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