主嫌同夥陳勁豪 認了架住男大生

警方上週將3煞拘提到案收押禁見。（資料照）

2021/11/16 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕只因小擦撞，分別為廿三歲、十九歲及廿五歲的「海神惡煞」張敦量、陳勁豪及李韋霖，竟暴打男大生到顱內出血，三煞被收押禁見，十四日警方借提年紀最小的陳勁豪，原否認施暴的他首度鬆口坦認，「當天曾架住男大生」，但辯稱是為阻止張敦量繼續對男大生施暴，說詞明顯矛盾，警方痛批「到現在還不說實話」，將持續釐清案情。

稱為了阻止張敦量施暴 警批說詞矛盾

據了解，六日晚間，張敦量原本與多名友人在北屯區崇德路上一家理容ＫＴＶ飲酒，一直到七日凌晨，酒過三巡後張嫌意猶未盡，但因已有酒意，遂找來前員工陳勁豪、李韋霖前來。

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當時由未飲酒的李嫌駕駛張嫌的瑪莎拉蒂，搭載張嫌及陳嫌續攤，三人原計畫前往西區向上路一家卡拉ＯＫ，未料途中在台灣大道、河南路口與宋姓男大生駕駛的車子擦撞，進而暴打男大生，還將人打到重傷昏迷直接送加護病房。

當時原否認加入鬥毆男大生的陳嫌，其越南籍母親受訪時淚流滿面表示，兒子事發後返家曾解釋並沒有動手，但若他說謊，就必須為自己的行為負責，接受法律制裁；而陳嫌昨首度鬆口說，案發時的確與李韋霖曾架住男大生，但辯稱此舉是為阻止張嫌繼續對男大生施暴，警方對其說詞存疑。

五車牌全2580 惡煞幕後集團超高調

而檢警偵辦「海神惡煞」案，發現張敦量是「二五八○」博弈網站集團的股東兼核心幹部，昨收網逮捕集團首腦許裕煒夫妻等五人，赫見連同張敦量的瑪莎拉蒂及查扣的Toyota Alphard、兩輛賓士、保時捷等四輛名車，車牌全都是「二五八○」，十分高調。

經了解，該集團首腦許裕煒原本從事石材及工程行等生意，當年開的貨車車牌就是「二五八○」，他覺得這是「起家車」有幫忙賺到錢，轉經營線上博弈網站時，不但網站取為「二五八○」，也要求旗下員工或公司名下的車子，統一以此數字取牌討個吉利。

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