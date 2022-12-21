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    吃海底撈電梯遇4煞 大學生遭毆連保全都波及

    警方將馮男等4人送辦。（圖由警方提供）

    警方將馮男等4人送辦。（圖由警方提供）

    2022/12/21 14:49

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市7名大學生今天凌晨到百貨公司吃海底撈，結束後要搭電梯離開時，遇到馮姓等4名也要搭同電梯的社會人士，結果因細故起口角，除大學生一方中兩人遭毆傷，勸架的兩名保全也遭波及，警方獲報到場，立即噴灑辣椒水制止氣焰囂張的馮男一方，帶回警所後依法究辦。

    據查，22歲翁姓大學生今天凌晨與6名同學到大遠百的海底撈吃火鍋，凌晨3時許，翁一行7人要搭乘電梯離開，遇到也吃完火鍋要搭電梯的33歲馮姓男子等4人，此時馮男一方仗著酒意示意翁一方搭下班電梯，翁一方雖退讓卻一度與馮一方起口角。

    結果翁等人出電梯後就遇到在電梯口堵人的馮男等人，雙方再度爆發口角後衍生衝突，馮嫌等人進而動手毆打翁男及另名蘇姓男大生，造成2人多處擦挫傷，2名百貨公司保全協助勸架時也受到波及，警方獲報到場時翁男等人已離開自行就醫，立即噴灑辣椒水制止馮男等4人脫序行為，通通帶返派出所偵辦。

    警方表示，全案訊後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，分局長蔡元戎強調，絕不允許不法行為挑戰公權力，同時呼籲民眾，聚餐飲酒切勿酒後鬧事或駕車，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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