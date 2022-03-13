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    機車倒地索賠起爭執 台中知名夜市外7人混戰

    雙方當街上演全武行。（圖擷自「黑色豪門企業」）

    雙方當街上演全武行。（圖擷自「黑色豪門企業」）

    2022/03/13 11:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子與友人昨晚到東區知名夜市逛街後準備騎車，見機車倒地毀損懷疑是方姓男子造成索賠維修費未果，雙方起口角後陳男一方共5人，圍毆方男與其弟弟，7人就在夜市外上演街頭全武行，見警方趕抵隨即鳥獸散，但仍漏夜被警方一一揪出，依法送辦。

    據查，29歲陳男與22歲的魏姓友人，昨晚8點多到東區旱溪夜市逛街後，一起到機車停放處準備取車時，赫見機車倒地毀損，質疑是一旁的24歲方姓男子所為，要求賠償一萬元的機車維修費，但方男表示，因見機車倒地好心協助扶起，方的弟弟也在旁幫腔，不願負賠償責任，卻在牽起機車時疑因現場停車位置狹窄，又不慎將機車弄倒。

    陳男這下怒火中燒，認為方男是「故意的」，通知魏男父親（58歲）、兩名林姓男子（40歲、42歲）到場理論，接著雙方一言不合，陳男一方等5人分以徒手、拿安全帽圍毆方姓兄弟，方姓兄弟也出手反擊，雙方共7人就在街頭上演全武行，過程也被民眾以手機拍下，並將影片上傳到臉書社團「黑色豪門企業」，引發熱議。

    而這起混戰也造成魏男及方男頭部撕裂傷，經送醫包紮無大礙，轄區第三分局東區分駐所獲報立即派遣警力趕抵處理時，雙方已紛紛鳥獸散，經漏夜偵辦，循線通知涉案7人到案，全案訊後依傷害、聚眾鬥毆、違反社會秩序維護法等罪，移送台中地檢署偵辦。

    第三分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子定依法究辦，維護市民安全。

    雙方當街上演全武行。（圖擷自「黑色豪門企業」）

    雙方當街上演全武行。（圖擷自「黑色豪門企業」）

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