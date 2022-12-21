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    黃琪剉屎！騙女商人要賠2315萬

    黃琪騙走劉姓女商人上千萬，北院民庭判黃琪應賠償2315萬多元。（資料照）

    黃琪騙走劉姓女商人上千萬，北院民庭判黃琪應賠償2315萬多元。（資料照）

    2022/12/21 11:45

    〔記者溫于德／台北報導〕本名黃照岡的詐欺慣犯黃琪，被劉姓女商人指控冒充國泰千金結識與其兒子交往，再以曾經擔任檢察官、具律師資格等謊言，佯稱能幫忙處理營建承攬契約糾紛，騙走劉婦2317萬多元，經劉婦提告求償，台北地院民庭判賠黃琪應賠償2315萬多元。可上訴。

    劉婦主張，黃琪是在2018年認識兒子，黃琪再冒充是國泰集團蔡鎮宇的千金蔡佳玲，並與兒子交往，又為了取信她具有法律專業以及身為國泰千金而有廣大人脈，又騙她曾擔任過檢察官，並具有律師資格且開設律師事務所。

    劉婦說，後來因為家族企業因營建承攬契約糾紛，必需聲請假扣押，黃琪便向她表示可以提供法律服務並虛報訴訟費用，害她被騙擔保金2000萬元、法院費用1000萬元，共3000萬元；然而，其中僅682萬多元用於假扣押事件，因此向黃琪求償2317萬多元。

    黃琪透過律師解釋，北院刑庭認定黃琪詐騙劉婦判決有罪部分，已被高等法院刑庭判決撤銷、改諭知無罪，所以黃琪沒有民事賠償責任。

    北院民庭法官認為，黃琪明知該假扣押事件辦理提存費用僅需670萬元，卻向劉婦請領3000萬元，即便黃琪事後才發現假扣押的金額有誤，也未返還千萬餘款；另經法官重新計算假扣押等已經支出的費用，是684萬多元，判黃琪應賠償2315萬多元。

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