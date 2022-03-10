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    「騙扁小子」黃琪資產逾億 「楓林網」負責人也有6700萬

    台北地檢署與台北市調處向調查局國際金融情報中心（FIU）申請查閱黃琪的資產，赫見竟破億元，趕緊查扣以維護被害人權益。（資料照）

    台北地檢署與台北市調處向調查局國際金融情報中心（FIU）申請查閱黃琪的資產，赫見竟破億元，趕緊查扣以維護被害人權益。（資料照）

    2022/03/10 12:29

    〔記者吳政峰／台北報導〕曾冒充塔羅牌大師的男子黃琪（本名黃照岡），因欺騙前總統陳水扁而有「騙扁小子」之稱，但他未學乖，接連犯下多起詐欺與洗錢罪被判刑。台北地檢署與台北市調處向調查局國際金融情報中心（FIU）申請查閱他的資產，赫見竟破億元，趕緊查扣以維護被害人權益。

    黃琪不但騙過陳水扁，還假冒頂新公子、國泰千金、台大前校長楊泮池夫人、香港富商李嘉誠秘書、藝人張清芳丈夫宋學仁助理、知名醫界人士助理等，騙了不少錢。

    檢調跟FIU調閱黃琪資產，驚見他除了現金，還有房產等多項價值不菲的財產，經過統計，共高達1億200萬元，立刻查扣，避免他移轉，以保護被害人。

    此外，知名追劇網站「楓林網」，因播放盜版影片而觸犯著作權法，被台南地檢署與刑事局查辦，經過FIU統計，2名負責人的保單、現金等資產也高達6700萬元，全數查扣。

    而太魯閣號出軌案、涉及「內神通外鬼」的調查官徐宿良竊走毒品案、陳姓賭博大亨經營博弈網站等知名案件，FIU也清查出涉案人的資產，交請執法單位處理。

    我國FIU現階段的重點工作包含協查逃漏稅、查扣不法所得、專案資金清查、金融制裁、國際合作、打擊虛擬資產犯罪。自去年1月1日至今年2月28日，協助國稅機關查處逃漏稅超過22億元，亦從金融情資中發掘重大詐貸、背信、違反銀行法及證券交易法等案件，甚至連近日制裁俄羅斯的行動，都要靠FIU協助，顯見其重要性。

    調查局長王俊力說明FIU的功能。（記者吳政峰攝）

    調查局長王俊力說明FIU的功能。（記者吳政峰攝）

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