逆轉！ 黃琪涉洗錢案改無罪僅個資法判5月 另1年2月可易科42萬確定

高等法院審理時出現重大轉折，黃琪當庭撤回偽文罪等得易科罰金遭判1年2月部份，因此已判決確定，只繳罰金42萬元了結；至於洗錢等罪獲得大幅改判，對黃有利，僅依違反個資法輕判5月，得易科罰金15萬元，洗錢則獲判無罪，檢方還可上訴。（資料照）

2022/08/25 13:54

〔記者楊國文／台北報導〕本名黃照岡的詐欺慣犯黃琪，被控假冒國泰千金及佯稱具律師資格，詐騙涉訟的劉姓女貴婦等不法，台北地院依洗錢等罪判黃1年4月，得易科罰金部份判1年2月，犯罪所得2317萬元沒收，須強制工作3年。高等法院審理時出現重大轉折，黃琪當庭撤回偽文罪等得易科罰金遭判1年2月部份，因此已判決確定，只繳罰金42萬元了結；至於洗錢等罪獲得大幅改判，對黃有利，僅依違反個資法輕判5月，得易科罰金15萬元，洗錢則獲判無罪，檢方還可上訴。

高院也認定，黃琪未詐取告訴人劉女3000萬元訴訟費用，判決無罪，黃因此也不必被追繳2317萬元犯罪所得；此外，黃僅被認定涉犯個資法的「非法利用個人資料罪」，一審綜合認定有詐欺、偽造文書等犯行的黃有「犯罪習性」，判決他應接受強制工作3年部份，高院指出，由於司法院大法官釋字第812號解釋已宣告強制工作違憲，故予撤銷。

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高院認定黃琪有罪部份，是黃琪因友人詹男母親罹癌住院，表示有管道安排詹母至台大醫院接受治療，逕以電話通知台北榮總，假冒是台大醫院院長秘書，向該院人員佯稱院長因診療需求，急欲調借詹母的病理檢體及報告得手，以「非法利用個人資料罪」判黃5月徒刑，得易科罰金15萬元。

現年31歲的黃琪，被控冒充國泰千金，結識訟累纏身的劉女，他瞎掰具律師資格，可提供法律協助解決她相關訴訟案件，詐取劉姓貴婦3千萬元，黃本人實際取得2317萬多元；黃琪另涉冒名張清芳前夫宋學仁秘書的名義，請託前台大醫學院院長楊泮池秘書幫忙喬台大醫院病房，安排友人母親入住，此外，黃另冒用香港富商李嘉誠的女秘書等人名義，向中衛口罩訂購成人及兒童口罩、酒精棉，幸未得逞。

台北地檢署依詐欺、偽造文書、洗錢、公司法、違反個人資料保護法、頂替等罪起訴黃琪。

台北地院去年4月依洗錢等罪嫌，判黃琪1年4月徒刑，犯罪所得2317萬元宣告沒收，並認定黃琪近年來犯下多起假冒名人詐取財物犯行，「具犯罪習性」，命他強制工作3年，另外違反個人資料保護法等部份，判刑1年2月，得易科罰金42萬元。

高等法院今年6月召開言詞辯論庭，黃琪當庭表示要撤回可易科罰金的5罪部份，並哽咽說，他幫劉女的忙，未詐取3000萬元，沒有拿到好處，「我做錯的，願意接受處罰，否則期望司法盼判無罪」。

高檢署指出，黃琪一人分多角，一再利用名人或有權力的人詐騙，之前犯下多件詐騙或偽造文書等案件，但都判刑太輕，根本未受到教訓，建請高院應從重量刑。

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