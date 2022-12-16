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    孫鵬、狄鶯心急救子付30萬找到假律師 竟是「騙扁小子」黃琪

    騙扁小子黃照岡。（資料照）（記者吳政峰攝）

    騙扁小子黃照岡。（資料照）（記者吳政峰攝）

    2022/12/16 17:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕曾騙過前總統陳水扁的「騙扁小子」黃照岡（黃琪），詐欺前科累累，卻未收手，2018年又假冒歌手張清芳前夫宋學仁的秘書，稱可介紹律師，向當時救兒心切的藝人孫鵬、狄鶯夫婦詐得30萬元，沒想到竟是自寫提審書狀後，才蓋上律師郭上維的用印。台北地檢署認定黃、郭二人違反律師法，16日提起公訴。

    檢調偵辦黃照岡所涉的詐欺案時，意外發現黃照岡與郭上維交好，進一步追查後，赫見郭上維受任替孫、狄二人兒子孫安佐的跨國槍砲案辯護，其中的聲請提審書狀，竟是出自沒有律師資格的黃照岡之手，之後才蓋上郭上維的律師用印，北檢依涉違律師法起訴二人。

    本案源於2018年孫安佐在美國就學時，揚言要在學校開槍，被警方搜索逮捕，起出槍枝零件與子彈。美國法院裁定孫安佐關押200餘日，2018年底釋放，遣返回台，準備接受士林地檢署調查。

    檢調查出，黃照岡看到新聞後，立刻假冒「宋學仁的秘書」致電孫鵬夫婦，稱可協助介紹律師。夫妻倆原本存疑而拒絕，而後因為事情越演越烈，憂心對兒子不利，才同意黃的建議，就此上鉤，前後支付約30萬元律師費與翻譯費。

    黃照岡找上郭上維合作，郭上維為了能在士檢偵訊之前先和孫安佐碰面、討論案情，便自行搭機到香港，並選在2018年12月11日與孫安佐同一時間返台，兩人在機場管制區商討對策10分鐘，而後孫僅被士檢諭知限制住居與境管，未被羈押。

    「黃金10分鐘」一度讓郭上維聲名大噪，但檢調發現，孫安佐在下機前，就向桃園地院聲請提審（不服被逮捕的救濟管道），書狀上的律師名字為郭上維，時間點有異，深入追查後，才驚覺提審書狀竟是由不具律師資格的黃照岡撰寫，之後才蓋上郭的律師用章，已違反律師法。

    孫鵬在接受詢談時坦言從未見過宋學仁的秘書，並表示如果知道對方是黃照岡，就不會付錢請對方介紹律師打官司。

    黃照岡不但騙過陳水扁，還假冒「頂新公子」、「國泰千金」、「台大前校長楊泮池夫人」、「香港富商李嘉誠秘書」、「宋學仁助理」、知名醫界人士助理等，騙了不少錢。檢調調閱黃琪資產，驚見除了現金，還有房產等多項價值不菲的財產，經過統計，共高達1億200萬元，趕緊予以凍結，避免移轉，以保護被害人。

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