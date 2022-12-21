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    3月女嬰餓到皮包骨僅重2400克 狠母判刑定讞

    最高法院。（資料照）

    最高法院。（資料照）

    2022/12/21 11:30

    〔記者張文川／台北報導〕新竹市陳姓婦人3年前生下女兒後，卻未盡人母之責按時哺餵，以致女兒長期營養不良、腦部缺氧，引發癲癇症狀，女嬰出生3個月瘦至皮包骨，僅重2400公克，直到目前已3歲仍臥床無法自行翻身，語言、知覺動作發展遲緩，達重傷害程度；高等法院今年8月依「對幼童施以凌虐致重傷罪」將陳女判刑2年10月；上訴後，最高法院駁回上訴定讞。

    判決書指出，陳女曾因吸毒遭觀察勒戒，先前已生過2名子女，2019年7月產下第3胎被害女嬰後，雖接受政府機關的生育補助經費等協助，竟未按時哺餵初生的女兒，只有在她醒來時餵食，導致她長期處於飢餓狀態，以致營養不足、腦部缺氧，引發癲癇、軟喉症等症狀，直到3個月大時仍只重2400公克，比很多新生兒的體重還輕。

    2019年10月13日上午8時許，陳女發現女兒被棉被覆蓋口鼻，臉色有異，緊急報警；2分鐘後，陳婦決定自行抱起女兒，跑去警局求助並送醫。

    不過由於女嬰長期營養不良，造成身體構造、生理機能發育過程缺損，導致重傷害結果，雖經長期治療、復健，目前雖然已是3歲年紀，仍處於臥床狀態，無法自行翻身，語言、知覺動作發展遲緩，吞嚥、口腔功能異常，身體已達重大難治的重傷害結果。

    陳女審理時辯稱，由於經濟窘迫，且自身營養不良而無奶水，以致無法提供女兒充足食物。但法官認為，陳女仍有錢玩網路遊戲、買毒品，不可能沒有錢餵養女兒，認定辯詞是卸責之詞，認定構成刑法對幼童施以凌虐致重傷罪，審酌陳女主觀惡性尚非重大，案發抱著女兒向警局求助，可見仍有愛護女兒之情，故以刑法第59條情堪憫恕酌減其刑，判處2年10月徒刑。最高法院駁回陳女上訴確定。

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