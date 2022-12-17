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    毆打關禁閉吼「快變回人」…日本又爆幼兒園虐童

    日本幼兒虐童事件頻傳。示意圖。（資料照）

    日本幼兒虐童事件頻傳。示意圖。（資料照）

    2022/12/17 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕日本兒虐事件日趨頻繁，去年更是創下歷年新高。最近靜岡縣爆出幼兒園職員虐童，東京日野市16日又傳出一起虐待事件，市政府說，7月曾向這家幼兒園遞出「改善建議」，但類似虐童事件仍持續發生，將成立社會福利法人處理，也考慮對涉虐職員提告。

    綜合日媒報導，日野市一家保育園去年4月開始，保育員毆打多名「不聽話」幼童，甚至語言暴力，說出「快點變回人」等字句，把他們關在房間裡。幾名看不下去的員工今年向市政府舉證通報，虐童事件才曝光。

    市政府說，到現場掌握實際狀況後，曾在7月向幼兒園提出改善建議，但園方不僅否認虐童，甚至讓施虐保育員繼續擔任班主任。市府考慮對涉虐者提告，讓他受到刑事制裁，也將成立專門的社會福利法人處理這起事件。

    類似的虐童事件最近才在靜岡縣發生，裾野市的一家幼兒園驚傳保育員毆打小孩頭部、抓住腳倒吊懸空、關進無燈光廁所懲罰，甚至會拍小孩照片丟進聊天群組嘲笑。警方調查還發現，園長要求所有教師簽署保密協議，試圖隱蔽員工罪責。頻繁的幼兒園虐童案在日本網上持續延燒，有網友認為，政府對幼兒園設定的照顧人力要求太低，恐怕是間接導致虐童的原因之一。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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