未滿1歲女嬰疑哭鬧不休遭生母拿枕頭暴打 桃警證實接獲報案

黃女發IG限時動態寫道，「其實托你們的福，剛好不用顧小孩，正好可以出去喝酒，不用拿警察來壓我，他們已經走了」，態度相當不以為然。（翻攝自黃女IG）

2022/12/15 11:49

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕兒童受虐事件頻仍，昨天深夜網路流傳多段影片，只見畫面中的嬰兒哭鬧不休，畫面上的文字寫道「這樣哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」，影片的最後嬰兒還疑似被PO文者蓋上棉被用枕頭暴打，畫面令人相當不忍。對此，桃園市中壢警分局證實接獲報案，桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心則表示，初步了解女嬰並無受虐跡象，已派社工介入了解中。

桃園市家防中心主任林燕婷受訪表示，今天凌晨接獲疑有嬰兒遭虐案後，該名嬰兒已先交由外婆照顧，初步檢視嬰兒無受虐跡象，生長狀況很好。林燕婷指出，該名嬰兒為今年5月份出生的7個月大女嬰，PO文者為女嬰生母、21歲黃姓女子。

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林燕婷表示，黃女與女嬰生父無婚姻關係，平時一個人照顧小孩，目前已派社工前往協助處理，將進一步全盤了解親屬關係，確認黃女是否因照顧壓力太大，導致出現不當言詞及動作，後續將給予追蹤輔導關懷。

據黃女昨天晚間上傳的多段IG限時動態影片明顯可見，畫面中的女嬰哭鬧不停，黃女在影片文字寫道「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死，這樣哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」、「哪裡可以賣小孩」、「就這樣哭啊，你就繼續＝ ＝」，引起網友關切，目前多段疑似虐嬰影片已被刪除。

而黃女也因不滿大批網友湧入留言，目前關閉IG貼文留言功能，並上傳多張疑似與女嬰生父的對話截圖指出「你們有議論去找他爸說，如果不是因為他不付錢，我也不會壓力那麼大，不了解任何事的人，我也懶得一一解釋」。

黃女還發限時動態回嗆網友「有空當鍵盤手，好好去睡覺比較實在，懶得跟你們多解釋」，最新一則限時動態則提到「很無聊，沒事的人就去睡覺，要繼續看戲應該也沒了，小孩不用顧，要看我喝酒嗎」、「其實托你們的福，剛好不用顧小孩，正好可以出去喝酒，不用拿警察來壓我，他們已經走了」，態度相當不以為然。

中壢分局對此表示，有關民眾在臉書社群貼文爆料，分局獲報後立即派遣轄區派出所前往了解及通報家暴中心，桃園市政府社會局隨即介入。經檢視女嬰無明顯外傷，全案依規定通報桃園市家防中心，隨即將女嬰交給外婆照顧，社工會追蹤後續安置情況，後續與市府社工及家屬密切聯繫。

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