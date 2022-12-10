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    9歲童遭母同居人高舉重摔落地 頭部多處骨折險要命

    9歲童遭母同居人高舉重摔落地，頭部多處骨折險要命，桃園地檢署檢察官依成年人故意對兒童犯重傷未遂罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

    9歲童遭母同居人高舉重摔落地，頭部多處骨折險要命，桃園地檢署檢察官依成年人故意對兒童犯重傷未遂罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2022/12/10 10:05

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區一名9歲男童，今年10月未告知媽媽就外出，返家時遭媽媽36歲余姓同居人持竹條教訓，余男喝了酒且不滿男童閃避，竟將男童高舉過胸後重摔落地，導致男童頭部多處骨折、出血，所幸經送醫救治後撿回一命，傷勢也逐漸好轉，桃園地檢署檢察官認為余男行為尚未構成殺人未遂及凌虐幼童罪，偵結依成年人故意對兒童犯重傷未遂罪起訴，余男現收押桃園看守所。

    余男與謝女為男女朋友，他與謝女及謝女9歲兒子同居在中壢區，今年10月1日下午1點22分，余男酒後接到謝女來電：「我兒子不見了！」余男隨即趕回住處附近尋人，約莫半小時後男童自行返家，余男怒持竹條抽打男童多下，不滿男童因疼痛閃避，竟將他一把舉過胸後狠狠重摔落地，男童頭部撞擊磁磚地板，導致多處骨折、出血，余男見情況不對趕忙報案，消防人員將男童送醫急救，並通報警方介入調查。

    男童頭部重傷，狀況一度不好，經救治後撿回一命，沒有留下後遺症，余男坦承犯行，被警方依殺人未遂、凌虐幼童罪送辦，檢方依據男童、謝女證詞，余男過去處罰男童，多是因男童做錯事，會先口頭指正，屢勸不聽才會責打，此案是偶然性的傷害，並非長期凌虐所致，而余男發現男童有異，隨即查看傷勢並報案，尚難認有殺人犯意，偵結依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪將他起訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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