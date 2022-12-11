9歲童遭母男友狠摔 頭部骨折救回一命

9歲童遭母同居人余男高舉重摔落地，頭部多處骨折險要命，桃園地檢署檢察官將他依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

2022/12/11 05:30

男依對童重傷害未遂罪起訴

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢區一名九歲男童，今年十月間曾未告知媽媽就外出，返家時遭媽媽的卅六歲余姓同居人持竹條教訓，余男喝了酒且不滿男童閃避，竟將男童高舉過胸後重摔落地，導致男童頭部多處骨折、出血，所幸送醫救治後撿回一命，傷勢也逐漸好轉；桃園地檢署檢察官認為余男行為尚未構成殺人未遂及凌虐幼童罪，依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪起訴，余男現收押於桃園看守所。

余男與謝女為男女朋友，並一起同居，今年十月一日下午，余男酒後接到謝女來電稱「我兒子不見了」，余男隨即趕回住處附近尋人，約莫半小時後男童自行返家，余男怒持竹條抽打男童多下，不滿男童因疼痛閃避，竟將他一把舉過胸後狠狠摔落地面，男童頭部撞擊磁磚地板，導致多處骨折、出血，余男見情況不對，趕忙報案，救護人員將男童送醫，警方也獲報調查。

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男童傷勢情況一度不好，經救治後撿回一命，沒有留下後遺症。余男坦承犯行，被警方依殺人未遂、凌虐幼童罪送辦；檢方依據男童、謝女證詞，余男過去處罰男童，多是因男童做錯事，會先口頭指正，屢勸不聽才責打，此案是偶然性的傷害，並非長期凌虐所致，而余男發現男童有異，隨即檢查傷勢並報案，尚難認有殺人犯意，改依成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪起訴余男。

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