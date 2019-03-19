虐童事件頻傳！日本敲定法律修正案 禁止家長體罰兒童

2019-03-19 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕為了全力根絕頻頻發生的虐童事件，日本政府今日在內閣會議上敲定「兒童虐待防止法」和「兒童福祉法」修正案，規範家長禁止在家庭教育中體罰兒童、廣設兒福單位「兒童諮詢所」等，日本政府將爭取在本屆國會結束前正式通過該修正案。

日媒《NHK》報導，由於虐童事件頻繁發生，日本政府今日敲定相關法律修正案，規範家長在教育孩子時禁止體罰；兒福單位「兒童諮詢所」須配置律師、醫師，以對虐童相關問題提供專業性意見；除了都道府縣和政令指定城市以外，人口超過20萬人的大城市及東京都轄下的23個特別區也必須設置兒童諮詢所，並爭取在修正法施行5年後完善相關設施等。

修正案還提出，對於日本民法規定、允許家庭在必要範圍內懲戒孩子的「懲戒權」，爭取在修正法施行2年後進行修改；為提高「兒童福祉司」（兒童諮詢所中負責與虐待兒童溝通並進行調查的部門）職員的資質，爭取在修正法施行1年後，對包括國家資格在內的資格認定問題進行探討。

目前，日本的在野黨也在推動各自的防止虐童相關法案，執政黨則打算爭取讓此修正案在6月26日本屆日本國會閉幕前獲得正式通過。

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