針刺肩膀雙腳還動手施暴 寄養家庭媽媽虐死2歲童起訴

新北地檢署今日依成年人故意對兒童傷害致死罪嫌將左女起訴。（資料照）

2022/12/08 20:30

〔記者王定傳／新北報導〕左姓女子身為寄養家庭媽媽，負責照顧年僅2歲女童小翠（化名），今年9月間，她僅因不滿小翠不聽管教，涉嫌多次將小翠推倒在地，後來更變本加厲，拿針刺小翠肩膀、雙腳掌及腳背，種種失控行為導致小翠遭虐死，新北地檢署今日依成年人故意對兒童傷害致死罪嫌將左女起訴。

據了解，小翠生母在今年4月間，向新北市政府社會局表示經濟困難，無力扶養及照顧小翠，有安置需求，經社工師評估後先寄養安置在某協會，由托育人員協助照顧，後來該協會在今年8月中旬，委託左女擔任被害者的寄養家庭，協助照顧被害人至新北市政府社會局終止安置為止。

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檢警調查，今年9月間，左女僅因不滿小翠不聽管教，竟趁與小翠獨處之際，多次在住處浴室或主臥室內，將小翠推倒在地，導致女童頭、腳背著地。

不僅如此，今年9月27日下午，左女還在主臥室內，動手毆打小翠腹部，並拿針刺她的肩膀、雙腳掌及腳背，左女種種行為導致小翠受有硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、雙眼底出血、身上多處瘀傷等傷害。

同月30日晚間11時許，小翠經急救仍傷重不治死亡，檢方偵辦時，左女原本否認犯行，後來才坦承傷害致死犯行，檢方調查後依成年人故意對兒童傷害致死罪嫌將她起訴。

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