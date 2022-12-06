彰化遭虐男童仍跟死神搏鬥 縣議員當選人轟24天空窗期破洞

彰化3歲男童遭虐重傷昏迷不醒，縣長王惠美、社會處長王蘭心連袂到彰基探視男童，為男童集氣。（縣府提供）

2022/12/06 17:58

首次上稿 15:30

更新時間 17:58（新增社會局回應）

〔記者張聰秋／彰化報導〕發生於今年11月27日的彰化縣北斗鎮3歲虐童案，生母和生母同居人目前因案羈押中，而被生母男友持藤條毆打傷重送醫治療的3歲童，搶救後昏迷指數3到4，還在與死神搏鬥；民進黨3位新科縣議員當選人楊子賢、藍駿宇、劉珊伶今關注該案，他們發現，其實早在案發之前24天，新竹移轉個管權給彰化，無奈，彰化後續追蹤態度消極，出現惹議的「訪視空窗期」的社會安全網破洞，請縣府說清楚、講明白。

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對此，社會處表示，彰化接到新竹通知收案，跟新竹確認男童的生父和原生家庭都在新竹，後續按新竹提供男童生母投靠彰化的住址實地訪視，男童的生母並沒有居住在哪裡，後來多次跟男童生母電話聯絡，男童的生母答應11月25日碰面最後爽約，男童的生母透過通訊軟體向社工師表示男童很安全，社工師期間都有透過通訊軟體、簡訊持續聯繫男童生母，沒有空窗期也無漏接個案。

楊子賢整理出全案的大事記經過說，今年4月男童的生父母離婚後仍同居，5月生父施暴，生母申請保護令，不料，9月生父再次施暴，生母接受新竹庇護安置，10月生母遷出庇護所，搬至彰化找同居人，11月3日新竹移轉個管權給彰化，彰化巡訪未果，11月16日新竹再次視訊訪視，發現出現疑似虐童的情況，再次提醒彰化注意，11月25日生母聯繫新竹，表示已約好彰化社工訪視時間，怎知過了2天，11月27日遺憾的事情就發生在3歲無辜的幼童身上。

楊子賢說，在他看來，11月3日至11月27日就是彰化縣政付訪視空窗期，如果，3日縣府巡訪未果後，態度可以更積極，情況或許就能大轉變，他不解彰化社會處究竟是出於查詢地址找不到生母，還是個案管理量太大，整個11月並未即時聯繫、實際訪視個案，結果就是孩童受虐嚴重送醫昏迷不醒人事，社會處難辭其咎。

藍駿宇和劉珊伶異口同聲說，3歲幼童被生母帶來彰化投靠同居人，投靠才24天就遭虐受醫，中間的個案關懷時間差，是否導致幼童受虐的主因？呼籲社會處說明緣由，正式公開關懷此案的時間軸，並且承諾具體檢討機制。

劉珊伶表示，彰化社會安全網漏洞越破越大洞，凸顯彰化縣社會處螺絲鬆了，憾事一再重演，不是縣長或處長去醫院探視兒童就代表是對縣民的交待，重點在於有無徹底檢討之心，補平破洞。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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