11月男嬰多處骨折送醫被通報虐童案 母親同居人判2年徒刑

11月男嬰多處骨折送醫被通報虐童案，母親同居人稱睡著不慎推下床，被高雄地院判刑2年。（記者黃良傑攝）

2022/12/19 14:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕不到1歲的男嬰因全身多處挫傷、骨折被送急診，醫院、檢警懷疑嬰兒受虐，啓動調查與通報，嬰兒母親的傅姓同居人涉重嫌，被控嬰兒哭鬧影響睡眠，遭傅施暴，毆打雙眼和左手腳致骨折，被告供詞反覆，一開始否認虐童，懷疑男嬰生父造成，後又坦承睡覺不慎將男嬰推下床，最後翻供否認凌虐，稱警方逼迫、誘導才坦承，法官未採信，判他2年徒刑。

判決書指出，男嬰的母親是屏東縣府社會處轉介個案，她和邱男生下男嬰後，去年間母子到高雄投靠傅男，3人入住三民區某旅館，傅男不耐男嬰不停哭鬧，徒手毆打男嬰兩眼、左手、左腳，導致男嬰左手橈骨及尺骨骨折、左腳脛骨線性骨折、右眼淤青及左眼瘀青、右眼框底骨折、左肘外側淤青、左手背部擦傷傷害。

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男嬰母親發現送醫搶救，院方懷疑虐童案，通報社工和警方，傅男表示當天沒打小孩，案發1個月前，曾看到男嬰眼睛瘀青，曾聽男嬰母親說小孩眼睛瘀青、左手骨折是生父毆打造成，警訊時，傅坦承睡時不小心將男嬰推下床，造成嬰多處骨折、擦挫傷，坦言過失傷害並被起訴。

醫院證明男嬰有嚴重受虐型腦傷，而且多處骨折傷勢屬人為外力造成，難以「日常活動意外」解釋，法官認定睡覺時不慎將男嬰推下床，造成骨折、左手背部擦傷，是被告辯詞。

被告又翻供，反指遭警方逼迫、不當誘導，才會坦承過失傷害男嬰，法官當庭勘驗警詢錄影光碟，發現問答過程被告沒有任何身體不適，或表情痛苦情形，未見員警有對他威脅恐嚇，或要求被告承認犯罪等情形，不採信傅喊冤內容，判決2年徒刑，仍可上訴。

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