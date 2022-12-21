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    縣定歷史建築澎湖第一賓館 男子輕生陳屍草地

    警方鑑識人員在遺體附近採證。（記者劉禹慶攝）

    警方鑑識人員在遺體附近採證。（記者劉禹慶攝）

    2022/12/21 10:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入澎湖縣歷史古蹟的第一賓館，除了是澎湖地區少數融合「和洋」混合風格的代表建築之一外，更因連接花火施放地點觀音亭園區著名，今日卻有民眾在第一賓館旁草地，發現男子輕生，已氣絕多時。

    馬公警分局調查指出，今日上午負責清掃第一賓館附近環境清潔人員，發現第一賓館旁草皮步道，有一名男子倒臥在地上，一度誤以為是路倒，緊急通報澎湖縣政府消防局，當救護車趕抵現場，救護人員發現樹幹上有繩索，男子面朝地趴在地上，早已氣絕多時，並通報警方接手後續處理。

    轄區啟明派出所據報後，立即由員警在現場架起封鎖線，並由澎湖縣政府刑警大隊鑑識小組前往，發現男子身穿短衣、著長褲、打赤腳，頸部以繩索與樹幹相連，研判是繩索不堪人體重量斷裂，導致男子呈現臥地狀況，旋即展開身分調查，男子是由台灣抵澎，從事房仲業，年僅40歲，警方偵查告一段落後，以白布覆蓋遺體，等待親友前來認屍。

    由於近年來受到疫情影響，澎湖房地產不景氣，多家民宿出現拋售潮，但民間接手意願不高，連帶使房地產市場成交量急速萎縮，因此男子究竟是因經濟狀況，還是感情因素想不開，仍有待警方進一步調查釐清，目前等待家屬親友出面釐清相關案情。

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    澎湖縣定歷史建築第一賓館，發現男子輕生。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣定歷史建築第一賓館，發現男子輕生。（記者劉禹慶攝）

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