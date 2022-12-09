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    首頁　>　社會

    新北汐止氣爆2消防隊員割傷 屋內未發現揚言引爆瓦斯桶住戶蹤影

    新北市汐止區一名男子在住處抱瓦斯桶揚言尋短，屋內瞬間爆炸起火，2名消防隊員被玻璃割傷。（記者林嘉東翻攝） <b>自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。<br>安心專線：1925 <br>生命線協談專線：1995。<br>張老師專線：1980</b>

    新北市汐止區一名男子在住處抱瓦斯桶揚言尋短，屋內瞬間爆炸起火，2名消防隊員被玻璃割傷。（記者林嘉東翻攝） 自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    2022/12/09 18:15

    首次上稿 17:37
    更新時間 18:15（火勢已撲滅）

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市一名男子今天（9日）下午在汐止區環河路住處抱瓦斯桶揚言尋短，突然間屋內發生爆炸，引發大火；汐止消防分隊2名消防隊員灌救時被炸碎的玻璃割傷，意識清楚，送台北市內湖三軍總醫院救治。火勢在傍晚5點47分撲滅，消防人員在火場內未發現揚言尋短的男子蹤影。

    新北市消防局今天下午4時許獲報，汐止區環河路122巷有人揚言開瓦斯自殺，屋內瞬間起火燃燒。

    由於瓦斯爆炸，發生巨大聲響，房屋震壞，鄰居紛紛逃竄。

    瓦斯氣爆時，第六救災救護大隊2名消防隊員被震碎的玻璃割傷，送醫時意識清楚，僅受輕傷；新北市消防局指出，火勢在傍晚5點29分控制、5點47分熄滅，消防隊員隨即清理火場，但未發現疑似開瓦斯之居民，瓦斯氣爆未波及其他民眾。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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    生命線協談專線：1995。
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    新北市汐止區一名男子在住處抱瓦斯桶揚言尋短，屋內瞬間爆炸起火，2名消防隊員被玻璃割傷。（記者林嘉東翻攝） <b>自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。<br>安心專線：1925 <br>生命線協談專線：1995。<br>張老師專線：1980</b>

    新北市汐止區一名男子在住處抱瓦斯桶揚言尋短，屋內瞬間爆炸起火，2名消防隊員被玻璃割傷。（記者林嘉東翻攝） 自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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