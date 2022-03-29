帶傷跳上資源回收車咆哮 失戀男遭警民合力強制拉下

周男（左）跳上資源回收車大聲咆哮。（民眾提供）

2022/03/29 10:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市周姓男子28日夜間跳上資源回收車，大聲咆哮，語無倫次嚷嚷要尋短，員警獲報處置，發現他身上有傷，周男稱「有人追殺我」，警方趁隙與民眾強制將他拉下，經查周男失戀藉酒澆愁，最近陸續有脫序行為，警方協助家屬送醫。

仁武分局28日夜間7時42分接獲報案，指稱仁武區仁雄路上有人需要協助，員警趕抵時，看到24歲周姓男子爬上資源回收車，膝蓋、嘴巴都有擦挫傷，情緒不穩定，大聲吼叫。

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仁武分局當天就接獲了3起有關周男報案，第一件為他跑到店家求助，後來又跟路人說他被追殺，最後拍打行進間車輛，為此車主下車去追他問原因，沒想到他竟爬上了資源回收車。

澄觀所副所長馮佳欽怕他摔落，苦口婆心勸說他下車，周男反倒質問「你要開槍了嗎?」還說要取警政署投訴，由於周難拒不下車，員警以警職法第20條第2、3兩款管束規定，與民眾合力趁隙將他拉下，過程中還撞落了馮佳欽的密錄器。

周男家屬到派出所相當無奈，表示他因失戀經常喝酒，出現尋短等脫序行為，警方會同119救護人員將他載往高雄榮民總醫院醫治。

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員警與民眾合力將周男（前）強制拉下車。（民眾提供）

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