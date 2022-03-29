為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    帶傷跳上資源回收車咆哮 失戀男遭警民合力強制拉下

    周男（左）跳上資源回收車大聲咆哮。（民眾提供）

    周男（左）跳上資源回收車大聲咆哮。（民眾提供）

    2022/03/29 10:46

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市周姓男子28日夜間跳上資源回收車，大聲咆哮，語無倫次嚷嚷要尋短，員警獲報處置，發現他身上有傷，周男稱「有人追殺我」，警方趁隙與民眾強制將他拉下，經查周男失戀藉酒澆愁，最近陸續有脫序行為，警方協助家屬送醫。

    仁武分局28日夜間7時42分接獲報案，指稱仁武區仁雄路上有人需要協助，員警趕抵時，看到24歲周姓男子爬上資源回收車，膝蓋、嘴巴都有擦挫傷，情緒不穩定，大聲吼叫。

    仁武分局當天就接獲了3起有關周男報案，第一件為他跑到店家求助，後來又跟路人說他被追殺，最後拍打行進間車輛，為此車主下車去追他問原因，沒想到他竟爬上了資源回收車。

    澄觀所副所長馮佳欽怕他摔落，苦口婆心勸說他下車，周男反倒質問「你要開槍了嗎?」還說要取警政署投訴，由於周難拒不下車，員警以警職法第20條第2、3兩款管束規定，與民眾合力趁隙將他拉下，過程中還撞落了馮佳欽的密錄器。

    周男家屬到派出所相當無奈，表示他因失戀經常喝酒，出現尋短等脫序行為，警方會同119救護人員將他載往高雄榮民總醫院醫治。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    員警與民眾合力將周男（前）強制拉下車。（民眾提供）

    員警與民眾合力將周男（前）強制拉下車。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》日式台式酒店飲食熱量大公開！ 第一名竟是「它」
    2022/03/18 18:30

    健康網》日式台式酒店飲食熱量大公開！ 第一名竟是「它」
    健康網》韓劇《三十九》年紀輕輕癌末 醫：菸酒不離手為主因
    2022/03/15 14:09

    健康網》韓劇《三十九》年紀輕輕癌末 醫：菸酒不離手為主因

    它在人體效果驚人 連美國軍隊也使用！
    老公忘煮飯！妻爆氣拿「魚叉」射鳥 GG慘縫17針
    2022/03/05 21:01

    老公忘煮飯！妻爆氣拿「魚叉」射鳥 GG慘縫17針
    續攤打烊還不走 大鬧店家醫院還不戴罩 酒客GG了
    2022/02/23 19:54

    續攤打烊還不走 大鬧店家醫院還不戴罩 酒客GG了

    一樓庭院宅正夯 立馬跟上
    健康網》沉默殺手胰臟癌 自我檢查3症狀要注意
    2022/02/18 22:17

    健康網》沉默殺手胰臟癌 自我檢查3症狀要注意
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播