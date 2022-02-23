續攤打烊還不走 大鬧店家醫院還不戴罩 酒客GG了

施姓男子大鬧店家不肯離開，被送醫院後，再用手猛捶病床，最後被員警制伏並上銬。（埔里警方提供；本報合成）

2022/02/23 19:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮中年男子到可喝酒唱歌的「美容院」續攤，清晨喝到上午7點多，店家要打烊仍不走，在店內大鬧半小時，埔里警方到場後該男轉而飆罵並要毆打警員，警方只好噴辣椒水，男子因不肯戴口罩，口鼻眼都受到刺激又大躁動，經送醫院清洗眼睛，繼續在醫院捶打病床、欲攻擊警員，最後被警方制伏上銬，施男被警方以毀損、恐嚇、妨害公務等罪嫌移送南投地檢署偵辦，而施男不戴口罩也一併移請主管機關裁罰。

埔里鎮52歲施姓男子，21日清晨已喝醉，繼續到埔里鎮區一家有酒唱歌的美容院飲酒唱歌，而該店在上午7點半打烊，請施男離開，等晚上營業再來，但施男不肯走，店員好言相勸或態度強硬要其先回家，施男都不為所動，並且開始鬧場，持酒瓶要破壞店內的設施，並要開瓦斯爐恐嚇要燒掉該店，店家只好報警。

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埔里警方到場後，先勸施男把口罩戴上，再勸他回家睡覺，但都不被其接受，且大暴走不斷飆罵員警髒話，並出手攻擊警察，警方只好朝其噴辣椒水，施男說他眼口鼻不舒服，警方趕緊送他到醫院清洗眼睛 。但施男到醫院後繼續大鬧，用手捶病床，隨後又發生攻擊警方之行為，當場被警方上銬予以管束，才結束這場鬧劇。

埔里警分局昨日已將施姓男子以毀損、恐嚇、妨害公務等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，而目前還在二級防疫警戒期間，施男不戴口罩行徑，也一併移請主管機關裁罰。

施姓男子大鬧店家不肯離開，被送醫院後，再用手猛捶病床。（埔里警方提供）

大鬧醫院的施男最後被員警制伏並上銬。（埔里警方提供）

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