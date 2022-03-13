工作不順又要不到錢 男子氣憤引爆瓦斯桶 全身80％灼傷

消防隊員趕抵現場後，佈水線救援，並將重傷的張男送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

2022/03/13 17:28

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市萬里區一名30多歲張姓男子今日下午3時35分，疑因找不到工作，向母親伸手拿錢時遭拒，竟搬了3桶瓦斯到屋內引爆，導致自己全身燒傷，民宅冒出大火。消防局派員前往現場立刻佈水線灌救，並將受傷的張男送往醫院搶救，火勢則於下午4時25分撲滅。

新北市消防局派遣各式救災車輛20台，共47名消防隊員前往救援，抵達時民宅冒出陣陣濃煙，全面燃燒，趕緊佈線射水灌救，於下午4時許控制住火勢，25分後將火勢完全撲滅。

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據悉，張男與父母同住在萬里區，張男因近期一直找不到工作，且本身有精神方面疾病，疑向母親要錢遭拒，生悶氣時，將3桶瓦斯搬進廚房內點燃，引發熊熊火勢。

張男被救護人員救出時，全身80%二度以上燒燙傷，意識清楚，給予簡易的急救處理後，由救護車送往醫院搶救，張母則陪同兒子前往就醫，張父留在現場善後。

消防隊員初步調查，現場為三合院建築，張男引爆地點為家中廚房，燃燒面積約60平方公尺，將調查張男是否涉及公共危險罪，後續將交由警方進行偵辦。

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消防局派員前往現場立刻佈水線灌救，並將受傷的張男送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

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