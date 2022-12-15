逃死！李國輝公寓縱火釀9死5傷 高院更三審逆轉改判無期徒刑

緬甸華僑李國輝4年半前凌晨於新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」，且犯後無悔意，無教化可能，四度都判死刑，更三審今上午改判無期徒刑。（資料照）

2022/12/15 10:38

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝4年半前凌晨於新北市中和區出租公寓縱火，釀成9死5傷慘劇，歷審從一審至更二審都認定他觸犯「情節最重大之犯行」，且犯後無悔意，無教化可能，四度都判死刑，但最高法院仍撤銷發回更三審審理。高院更三審開庭時，李國輝辯稱案發時有幻聽情形，律師主張不得判死刑，但檢方主張李案發有辨識能力，更三審今上午改判李國輝無期徒刑、褫奪公權終身，在押的李今未出庭聆判。

至於判決李國輝免死的理由，高院尚未公佈，稍晚將作說明。

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53歲李國輝來台逾20餘年，已取得我國籍，曾有2次放火前科被判刑確定，檢方指控，李因施用安非他命而造成障礙症，2017年11月，因自認遭友人在臉書以「藍牙播放聲音」挑釁、嘲諷他，遂先2度在蘇姓同鄉的家門口放置汽油瓶以示警告，同月22日凌晨竟在租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路而葬身火窟，另有5人燒燙傷。

審理期間，台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力；李國輝供稱是為了阻止怪聲音才縱火，坦承「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，也承認前案縱火被逮時，警方有告誡他放火的危險性，他案發後換裝是為了躲警察。一審、二審、更一審、更二審都認定李罪無可逭，判處死刑。

不過，全案上訴後，最高法院特地開庭進行生死辯，最高檢察署檢察官林永義指控，李國輝僅因細故竟蓄意縱火奪走9條人命，且至今沒有表達一絲歉意，應維持死刑，但最高法院仍認為有再審理查明必要，將全案發回高院更三審。

高院更三審時，李自稱有肝積水症狀，已4、5個月不舒服，請求交保，檢方則主張李均有戒護就醫，應繼續羈押，更三審仍裁定繼續羈押李。

更三審審理時，李國輝辯稱當時有幻聽情形，耳中傳來「聲音」才縱火，律師主張李國輝有精神疾病不得判死，驚險逃生的陳姓被害人出庭痛罵李國輝「一直說謊」，高檢署則主張，經鑑定，李國輝案發時有辨識能力、無精神障礙，應判死。

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