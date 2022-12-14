婦載3歲女發生車禍 民眾合力抬車救人

婦人載3歲女兒發生車禍，民眾合力抬車救人。（擷取自社會事新聞影音）

2022/12/14 12:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名張簡婦人騎機車載3歲女兒上路，卻讓女兒站在腳踏板上，不料途經鳳山區自由路，欲變換車道右轉，與同向陳姓男子發生擦撞，3人摔車倒地，女童慘被壓車下，路過民眾發現幫忙抬車，大家合力救出女童，所幸僅手腳擦傷，沒有生命危險。

警方調查，1名張簡婦人（23歲）昨騎機車載女兒（3歲）讓她站在腳踏板上，沿鳳山區自由路西往東方向行駛，途經捷運鳳山站1號出口前，欲變換車道右轉光遠路，與同向騎乘機車的陳姓男子（66歲）沿著鳳山區自由路直行，雙方於自由路近光遠路段發生擦撞。

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3人當場摔車倒地，其中3歲女童慘被壓在機車底下，民眾發現以轎車擋在前方，下車幫忙抬車救人，還有騎士將機車停在路旁，大家合力救出女童，所幸女童僅手腳擦傷無大礙。

鳳山警方據報到場處理，對張簡婦人與陳男實施酒測，2人均非酒駕肇事，3人僅手腳擦傷，均自行就醫，所幸沒有生命危險。

警方初步調查，張簡婦人超車變換車道不當，車禍肇事責任明顯，且違規讓女兒站在腳踏板上；陳男尚未發現肇事因素，真正肇事責任將進一步鑑定。

警方表示，張簡婦人在多車道右轉彎或變換車道時，不先駛入外側車道，違反道路交通管理處罰條例第48條規定，可處600至1800元罰緩。

此外，機車附載人員應坐於駕駛後方固定座位，且只得搭載1人，縱使搭載兒童也是如此，駕駛人讓兒童站立機車踏板，或另設臨時座位供兒童乘坐，違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，可開罰300至600元。

警方呼籲民眾，為了不讓後座的孩子有跌落危險，可於後座加裝安全椅固定。要合乎規定必須固定在後座、高度不能超過騎士肩膀、不能比機車把手還寬，加裝前最好先至監理站申請。

圖為車禍現場。（讀者提供）

婦人載3歲女兒發生車禍，民眾合力抬車救人。（擷取自社會事新聞影音）

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